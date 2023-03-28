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    • 28.03.2023 10:11
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    • 28.03.2023 10:27
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    Fondaşı da yandaşı da farkında! Soli Özel'den 6+1'li koalisyona sert sözler: Felaket! Beş para etmez...

    6+1'li koalisyonun millete sunduğu 1+5+2'li 7 Kocalı Hürmüz Sistemi yandaşları tarafından da karşılık bulmuyor! Yabancı vakıflar tarafından fonlandığı bilinen 6+1'li koalisyonun yandaşı Ruşen Çakır'ın Medyascope'una konuk olan Yazar Soli Özel koalisyonu adeta bombaladı. Sistemin bir felaket olduğunu söyleyen Soli Özel masa üyelerini de "Zaten beş para etmiyor çoğu..." ifadeleriyle yerden yere vurdu.

    takvim.com.tr
    Fondaşı da yandaşı da farkında!

    CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan desteklediği 6+1'li koalisyon fondaşlarının da tepkisi çekmeye devam ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta zehir zemberek açıklamalarla dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıkları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ BİLMECESİ
    Kriz ve pazarlıklar sonrası varılan mutabakatta Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olurken 5 Genel Başkana ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vadedilerek 1+5+2'li bir sistem ortaya çıktı.

    KENDİLERİ DE BEĞENMEDİ
    Ortaya çıkan sistem kendilerini de memnun etmemiş olacak ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görüldü. CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.

    MANSUR YAVAŞ İSTEMEDİĞİNİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
    Mansur Yavaş daha sonra yaptığı bir açıklamada ortaya çıkan 1+2+5 durumundan memnun olmadığını canlı yayında itiraf etti.

    Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Mansur Yavaş 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinin doğru olmadığını belirterek onların milletvekili olup partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.

        "5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN"

        Mansur Yavaş şu açıklamayı yaptı;
        "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım."

        FONDAŞLARI YANDAŞLARI DA BEĞENMEDİ
        6+1'li koalisyonun millete sunduğu 7 Kocalı Hürmüz Sistemi yandaşları tarafından da karşılık bulmadı.

        Yabancı vakıflar tarafından fonlandığı bilinen 6+1'li koalisyonun yandaşı Ruşen Çakır'ın Medyascope'una konuk olan Yazar Soli Özel koalisyonu adeta bombaladı.

        SOLİ ÖZEL'DEN 6+1'Lİ KOALİSYONA AĞIR BOMBARDIMAN
        Ortaya çıkan sistemin felaket olduğunu belirten Soli Özel koalisyondaki partileri de "Zaten beş para etmiyor çoğu..." ifadeleriyle yerden yere vurdu.

        "O SİSTEM BİR FELAKET"
        Ruşen Çakır'ın "7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak" demesinin ardından konuşmaya başlayan Soli Özel şunları söyledi;

        "O bir felaket... Aslında Kılıçdaroğlu ile Meral Hanım ile vardığı asıl mutabakatın anlaşılan ertesi gün toplantıda Meral Hanım'ı delirten o oldu. Anayasaya uygundu ya da değildi ayrı bir tartışma konusu… İki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı formül işi nereye getiriyordu? İşi farklı bir mecraya getiriyordu. Ve bence doğru bir mecraya getiriyordu. Bunun belki bir tarafında Meral Hanım'ın tek Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmayı istemesi vardı ama daha önemlisi şu; Ne vadediyor bize Millet İttifakı? Diyor ki, 'Biz sizi 2 sene içerisinde parlamenter rejime döndüreceğiz.' Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye Meclis'te olmayacaklar da Başkan Yardımcısı olacaklar? Biri bana söylesin... O zımnen bize, 'Asıl iktidar orada, biz Meclis'i pek önemsemiyoruz.

        Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerektiğini' söylüyor. Bu Meclis'e saygısızlıktır. Meclis'e bu kadar saygısız olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam. Geçirseler de onun neye benzeyeceğini şurada edep dâhilinde söylemek istemem. Benim görüşüm bu. Orada, Meclis'te olursunuz ve parlamenter sisteme geçişin yolunu hazırlarsınız."

            ÇOĞU 5 PARA ETMEZ
            "Bir de sorum şu... Kaybettiler diyelim, ne olacak? Seçilemedi Kemal Kılıçdaroğlu şu oldu ya da bu oldu... Hepsi Meclis dışında kalacaklar. O partiler kalacak mı? Zaten beş para etmiyor çoğu... Yani alayını toplasanız bir CHP etmiyor. O zaman hani parlamenter sistem önerisi falan ne olacak? Ya Meral Hanım'ın söylediği 'Biz orada olacağız...' falan filan... Ya mantığı yok ki bunun... Parlamenter sisteme dönecek olanlar, partilerinin başında parlamentoda yer alır…"

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            Haberler Güncel Fondaşı da yandaşı da farkında! Soli Özel'den 6+1'li koalisyona sert sözler: Felaket! Beş para etmez...
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