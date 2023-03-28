Fondaşı da yandaşı da farkında! Soli Özel'den 6+1'li koalisyona sert sözler: Felaket! Beş para etmez...

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu HDP'nin de dışarıdan desteklediği 6+1'li koalisyon fondaşlarının da tepkisi çekmeye devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta zehir zemberek açıklamalarla dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıkları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ BİLMECESİ
Kriz ve pazarlıklar sonrası varılan mutabakatta Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olurken 5 Genel Başkana ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vadedilerek 1+5+2'li bir sistem ortaya çıktı.
KENDİLERİ DE BEĞENMEDİ
Ortaya çıkan sistem kendilerini de memnun etmemiş olacak ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görüldü. CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.
MANSUR YAVAŞ İSTEMEDİĞİNİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
Mansur Yavaş daha sonra yaptığı bir açıklamada ortaya çıkan 1+2+5 durumundan memnun olmadığını canlı yayında itiraf etti.
Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Mansur Yavaş 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinin doğru olmadığını belirterek onların milletvekili olup partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.