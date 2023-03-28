Fondaşı da yandaşı da farkında! Soli Özel'den 6+1'li koalisyona sert sözler: Felaket! Beş para etmez...

"5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN"

Mansur Yavaş şu açıklamayı yaptı;

"Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım."

FONDAŞLARI YANDAŞLARI DA BEĞENMEDİ

6+1'li koalisyonun millete sunduğu 7 Kocalı Hürmüz Sistemi yandaşları tarafından da karşılık bulmadı.

Yabancı vakıflar tarafından fonlandığı bilinen 6+1'li koalisyonun yandaşı Ruşen Çakır'ın Medyascope'una konuk olan Yazar Soli Özel koalisyonu adeta bombaladı.

SOLİ ÖZEL'DEN 6+1'Lİ KOALİSYONA AĞIR BOMBARDIMAN

Ortaya çıkan sistemin felaket olduğunu belirten Soli Özel koalisyondaki partileri de "Zaten beş para etmiyor çoğu..." ifadeleriyle yerden yere vurdu.