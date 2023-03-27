Kamu bankalarının Türkiye ekonomisi için adeta bir koruma kalkanı ve güvenlik mekanizması oluşturduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 7'li koalisyonun hedeflerinin finansal yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.
7'li koalisyonun ekonomi programında IMF'den borçlanma yapacakları yönündeki değerlendirmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli "Kamu Bankaları ve 7'li Masa" başlıklı yeni bir değerlendirmeyi sosyal medyadan paylaştı.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK"
Canikli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "7'li masanın mutabakat metnindeki ekonomik programında, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın küçültülmesi, faaliyet alanının daraltılması ve etkisiz hale getirilmesi vaat edilmektedir.
7'li masa, mutabakat metninde kamu bankaları ile ilgili olarak 'Ziraat Bankası'nı çiftçinin, Halk Bankası'nı esnaf ve KOBİ'lerin bankası yapacaklarını açıklamaktadırlar.
Açıkçası 7'li masanın hedefi, Ziraat Bankası'nın bankacılık faaliyetlerini sadece tarımla ve çiftçilerle sınırlandırmaktır. Bu durumda Ziraat Bankası, tarım dışındaki bir alana ve çiftçilerin dışındaki hiçbir gerçek ve tüzel kişiye kredi ve finansman imkânı sunamayacak, yatırım yapamayacaktır" dedi.