Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: "Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında bulunan Hatay'da incelemelerini sürdürüyor.
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Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi'ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, komutanlık binasında brifing aldı.
Akar daha sonra beraberindeki komutanlarla üs bölgesinde bulunan bir pikabın kasasına binerek dolaştığı birliğin içinde incelemelerde bulundu. Silah bakımı yapan komando bölüğünün de yanına giden Akar, bölüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Bakımı yapılan silahları da inceleyen komandolara "Göreve hazır mısınız" diye sordu. Komandolar da Bakan Akar'a hep bir ağızdan "Daima hazırız" yanıtını verdi.