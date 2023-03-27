Asrın felaketinde oğlu sayesinde hayatta kaldı: "Ölürken de kahramanım oldu"

Depremden üç dört gün önce de mont istemişti. Birkaç yere gittim ama olmadı. Onun için para bile dilendim. Allah'a hep 'annemden önce benim canımı al' diye dua ederdi. Deprem anında birbirimize sarıldık. Tavan üzerimize çöktüğü sırada o kendini bana siper etti. Yavrum kollarımda can verdi, beni de yaklaşık 11 saat sonra enkazdan çıkardılar. Hayatta bir evladım vardı şimdi o da yok. Koca dünyada yapayalnız kaldım. Kurtulduğuma hiç sevinmedim" diye konuştu.