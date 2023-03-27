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    • Ekonomi
    • 27.03.2023 11:22
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    • 27.03.2023 11:22
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    SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2023 | Asgari ücrete bu yıl zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne zaman, ne kadar olacak?

    Asgari ücrete zam gelecek mi sorusu milyonlarca işçi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücret zammı ne zaman sorusu yer aldı. 2023 yılında 8.500 TL olan asgari ücretin yeni bir ara zamla 10.000 TL üzerine çıkması bekleniyor. Peki, asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete bu yıl zam gelecek mi?

    Asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Milyonlarca vatandaş ek zammın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRETE YENİDEN ZAM GELECEK Mİ?

    Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz asgari ücrete ek zam konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

    "Geçtiğimiz sene 4253 liraydı, 5500 oldu. 2023 senesinde 1 yıl boyunca 8506 lira oldu. Toplamda 455 dolara denk gelmiş oldu. Yıllık bazda yüzde 100 artış yapılmış oldu. Enflasyon verileri asgari ücreti belirlemede en önemli etken. Komisyon var. 5 kişilik işçi, 5 kişilik işveren kısmı var."

    "Ara zam gelir mi? Bu çok önemli bir konu, enflasyon verileri şubat ayı 3.15, yıllık yüzde 55 açıklandı. Hedef olarak yıllık bazda yüzde 20'nin altına düşürülmesi hedefleniyor. Şu an o noktada ilerleniyor. Cumhurbaşkanı ihtiyaç olursa artış yapılacak dedi. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yüzde 20'nin altına ilerlediğimiz için şu an içi gerek yok fakat gerekli olursa bununla ilgili tekrardan iyileştirme yapılabileceğinin sinyalini vermişti. 2000 senesinin öncesine baktığımızda 1 yıl içerisinde asgari ücrete 3 defa zam yapılmış, burada yapılma olasılığı gözüküyor. Mevzuat da buna uygun zaten."

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Geçtiğimiz yıl yapılan %30'luk ara zam sonrası bu sene de asgari ücretin aynı oranda artması bekleniyor. 8.500 TL olan güncel asgari ücretin yapılan zamla birlikte 11.050 TL olması bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2023 | Asgari ücrete bu yıl zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne zaman, ne kadar olacak?
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