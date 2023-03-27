SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2023 | Asgari ücrete bu yıl zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne zaman, ne kadar olacak?

"Ara zam gelir mi? Bu çok önemli bir konu, enflasyon verileri şubat ayı 3.15, yıllık yüzde 55 açıklandı. Hedef olarak yıllık bazda yüzde 20'nin altına düşürülmesi hedefleniyor. Şu an o noktada ilerleniyor. Cumhurbaşkanı ihtiyaç olursa artış yapılacak dedi. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde yüzde 20'nin altına ilerlediğimiz için şu an içi gerek yok fakat gerekli olursa bununla ilgili tekrardan iyileştirme yapılabileceğinin sinyalini vermişti. 2000 senesinin öncesine baktığımızda 1 yıl içerisinde asgari ücrete 3 defa zam yapılmış, burada yapılma olasılığı gözüküyor. Mevzuat da buna uygun zaten."