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    • Ekonomi
    • 24.03.2023 09:04
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    • 24.03.2023 09:04
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    Asgari ücrete zam gelecek mi? 11.050 TL, %30 ZAM İDDİASI! 2023 Temmuz BRÜT-NET asgari ücret zammı ne kadar olacak?

    Emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükelmesinin ardından Yasal düzenlemenin yapılmasının ardından yeni zamlı maaşların Nisan ayında yatırılması bekleniyor. Emekli maaşına gelen zammın ardından promosyon tutarları da değişecek. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete zam gelecek mi?

    Asgari ücre zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşına gelen zammın ardından asgari ücrete zam yapılması bekleniyor.

    ARA ZAM SİNYALİ AYLAR ÖNCE VERİLMİŞTİ

    Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının da sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.

    DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI

    Öte yandan, dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği şehirleri kapsayacak şekilde asgari ücret düzenlemesine yönelik bir çalışma olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, "Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var, bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete zam gelecek mi? 11.050 TL, %30 ZAM İDDİASI! 2023 Temmuz BRÜT-NET asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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