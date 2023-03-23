Yunanistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, vatandaşlık başvurularını Yunanistan Konsolosluğu üzerinden şahsi olarak veya vatandaşlık işlemlerini gerçekleştiren şirketler üzerinden velayet vererek gerçekleştirebilirler. İlgili vatandaşlık şartlarını yerine getirmiş olan kişiler, gerekli tüm evrakları ile beraber ilgili kurumlara giderek kolayca işlemlerini tamamlayabilirler. Peki Yunanistan vatandaşlığı nasıl alınır? Yunanistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Yunanistan vatandaşlığına sahip olunabilmesi, güncel olarak 4 farklı yöntem ile gerçekleşebilir:

• Yunan uyruklu bir ebeveyn sahibi olarak Yunanistan vatandaşlığı alma

• Yunanistan'da 7 yıl yasal olarak ikamet ederek Yunanistan vatandaşlığı alma

• Yunan uyruklu bir eşle en az 3 yıl evli kalarak Yunanistan vatandaşlığı alma

• Yunanistan'da gayrimenkul satın alma yoluyla (altın vize alarak) Yunanistan vatandaşlığı alma

👉Yunanistan Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yunanistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, vatandaşlık başvurularını Yunanistan Konsolosluğu üzerinden şahsi olarak veya vatandaşlık işlemlerini gerçekleştiren şirketler üzerinden velayet vererek gerçekleştirebilirler. İlgili vatandaşlık şartlarını yerine getirmiş olan kişiler, gerekli tüm evrakları ile beraber ilgili kurumlara giderek kolayca işlemlerini tamamlayabilirler.