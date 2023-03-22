Ramazan ayının ilk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Camilerin dolup taşması beklenirken, teravih namazı evlerde de kılınabilecek. İşte teravih namazı vakitleri...
TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle her sene farklı tarihlerde idrak edilen Ramazan ayı da 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.