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    • 22.03.2023 14:46
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    • 22.03.2023 14:47
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    İlk teravih bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 22 Mart Çarşamba 2023 bugün teravih namazı kılınacak mı?

    İlk teravih namazı hakkında araştırmalar başladı. 23 Mart'ta başlayacak ve 21 Nisan'da sona erecek olan Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Peki, ilk teravih ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    22 Mart Çarşamba bugün teravih namazı kılınacak mı?

    Ramazan ayının ilk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Camilerin dolup taşması beklenirken, teravih namazı evlerde de kılınabilecek. İşte teravih namazı vakitleri...

    TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

    Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Bu nedenle her sene farklı tarihlerde idrak edilen Ramazan ayı da 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

    TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

    İstanbul'da:20.44
    Ankara'da: 20.27
    İzmir'de: 20.48
    Bursa'da 20:43
    Çanakkale'de 20.53'te kılınacak.

        TERAVİH NAMAZI EVDE YALNIZ KILINABİLİR Mİ?

        Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü, bu namazı evinde tek başına eda etmek isteyenler tarafından merak edilmektedir. Nafile namazlarının tek başına kılınması daha faziletlidir. Ancak Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir süre teravih namazını ashabıyla birlikte cemaat halinde kılmış, daha sonra bu uygulamanın farz kabul edilmesinden endişe ederek ibadetini tek başına eda etmeye başlamıştır. (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177).

        DİYANET'E GÖRE TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

        Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

        Niyet:

        Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

        1. Rekat

        Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

        2. Rekat

        "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

        3. Rekat

        "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

        4. Rekat

        "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

        İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 2023

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        Haberler Haberler İlk teravih bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 22 Mart Çarşamba 2023 bugün teravih namazı kılınacak mı?
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