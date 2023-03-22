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    • 23.03.2023 16:06
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    • 23.03.2023 16:07
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    Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınmaktadır? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Evde teravih namazı kılınışı...

    Teravih namazı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, teravih namazı saat kaçta ve nasıl kılınır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer?

    Teravih namazı hakkında aramalar gündemde sıklıkla araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın heyecanı tüm İslam alemini sardı. Bu nedenle teravih namazını kılmak isteyenler müslümanlar, detayları merak ediyor. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınmaktadır? Evde teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

    İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

    Bu sene ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece ilk oruç için sahur yapılacak.

    TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

    Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

        TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

        Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur. İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

        Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

        İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Ettehiyyatü (Tahiyyat)", "Salli-Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak sağa ve sola selam verilir.

        Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta "Tahiyyat" ile birlikte "Salli-Barik" duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise "Sübhaneke" duası okunur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar. - İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

        Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.



        Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

        Her selam verildiğinde "salat-ı ümmiyye"'nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

        Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.
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