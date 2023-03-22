Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınmaktadır? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Evde teravih namazı kılınışı...

Teravih namazı hakkında aramalar gündemde sıklıkla araştırılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın heyecanı tüm İslam alemini sardı. Bu nedenle teravih namazını kılmak isteyenler müslümanlar, detayları merak ediyor. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır, kaç saat sürer? Teravih namazı yatsıyla birlikte toplam kaç rekat kılınmaktadır? Evde teravih namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Bu sene ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba akşamı kılınacak. 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece ilk oruç için sahur yapılacak.
TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.