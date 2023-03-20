PTT saat kaçta açılıyor? PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

PTT hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? PTT saat kaçta açılıyor? PTT açılış saati, sabahları 08.30 olarak belirlenmiştir. PTT açılışından sonra 12.30'a kadar hizmet vermeye devam eder. PTT çalışanları, 13.30'a kadar öğle molası hakkına sahiptir. 13.30'dan sonra da 17.00 saatine kadar PTT hizmet vermeye devam eder.

Resmi Tatillerde PTT Kargo Açık Mı?