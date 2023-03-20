Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.03.2023 11:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2023 11:19
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI! İstanbul, Ankara, İzmir...

    Ramazan pidesi fiyatları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyatları...

    takvim.com.tr
    Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı güncel pide fiyatını açıkladı.İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatları...

    RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU!

    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacağını açıkladı.

    EKMEK 5 TL OLARAK KALDI!

    Balcı açıklamalarını şöyle sürdürdü.

    Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL, gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor.

        EVDE KOLAY RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

        MALZEMELER

        3 su bardağı un

        1 çay kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı toz şeker

        1 paket kuru maya

        1 yumurta

        1 yemek kaşığı tereyağı

        3/4 su bardağı ılık su

        Yarım su bardağı süt

        ÜZERİ İÇİN;

        1 yumurtanın sarısı

        Çörek otu

        YAPILIŞI

        Derin bir kaba maya, süt ve şekeri birlikte ekleyin. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeler ilave edin. Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrun.

            Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika kadar mayalanmasını bekleyin. Akabinde hamuru parçalara ayırın. Tezgaha un serpin ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verin. Açtığınız hamuru önceden yağladığınız tepsiye dizin.

            Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Yaşar Okuyan’dan hodri meydan!
            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI! İstanbul, Ankara, İzmir...
                loading
                SON DAKİKA