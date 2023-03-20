SON DAKİKA! Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI! İstanbul, Ankara, İzmir...

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız. Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin. Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!