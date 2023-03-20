SON DAKİKA! Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İL İL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI! İstanbul, Ankara, İzmir...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı güncel pide fiyatını açıkladı.İşte 2023 Ramazan pidesi fiyatları...
RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacağını açıkladı.
EKMEK 5 TL OLARAK KALDI!
Balcı açıklamalarını şöyle sürdürdü.
Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL, gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor.