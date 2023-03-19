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    • Haberler
    • 19.03.2023 15:39
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    • 19.03.2023 15:49
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    Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman açıkladı: İki dağın eteğine yeni şehir!

    Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu. Hatay'ın simgelerinden olan Habib-i Neccar Camisi'nin uğradığı yıkım da görüntülendi. Şehrin yeni planlamasının ortak bir kararla yapıldığına dikkat çeken AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Şehir iki aks üzerine inşa edilecek. Bir tanesi arkamızda gördüğümüz Habib-i Neccar Dağı. Bu dağ antik metinlerde kutsal bir dağ olarak gösterilir ve o dağın eteğinde yer alan dağ mahallesinde bir tane binanın dahi camı kırılmadı. İkincisi ise tam karşıda olan Amanos Dağları'nın eteklerinde yapacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    Hatay nereye inşa edilecek?

    Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan kayalar, dağın eteklerinde kurulu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki bazı evlerin yıkılmasına neden oldu. Hatay'ın simgelerinden olan Habib-i Neccar Camisi'nin uğradığı yıkım da görüntülendi.

    HATAY NEREYE İNŞA EDİLECEK? VİDEO İZLE

    Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, Antakya ilçesinde ovada kurulu mahallelerde büyük yıkıma yol açtı.

    "Dağ mahallesi" olarak adlandırılan müstakil evlerin bulunduğu Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde ise bazı evler, deprem nedeniyle dağdan kopan kayalarla yıkıldı.

    Bazı evler üzerine düşen kayalar nedeniyle adeta dümdüz olurken, birçoğu da ağır hasar aldı. Dağdan kopan kayaların bir kısmı da mahallenin yollarına düşerek bazı araçlara zarar verdi.

        YENİ HATAY NEREYE İNŞA EDİLECEK?
        AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın nereye inşa edileceğini açıkldı. Şehrin bileşenleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 3 toplantı yaptıklarını dile getiren Yayman prensipte bir karar aldıkarını dile getirerek, "1-Jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yer. 2-Fay hattının olmadığı yer. 3-Şehrin bileşenlerinin ortak olarak yeni bir şehir. Şehir iki aks üzerine inşa edilecek. Bir tanesi arkamızda gördüğümüze Habib-i Neccar Dağı. Bu dağ antik metinlerde kutsal bir dağ olarak gösterilir ve o dağın eteğinde yer alan dağ mahallesinde bir tane binanın dahi camı kırılmadı. İkincisi ise tam karşıda olan Amanos Dağları'nın eteklerinde yapacağız." dedi.


        Şehrin verimli tarım arazilerine yapıldığı için büyük yıkıma yol açtığına dikkat çeken Yayman, "Maalesef bu deprem şu gerçeği ortaya koydu. Bu şehirleri verimli tarım arazisine yapıldığından çok büyük yıkımlar oldu. Bu depremden bizim ders çıkartıp şehrimizi yeni bir şehir olarak sağlam zeminlere inşa etmemiz gerekiyor. Antakya antik metinlerde Doğu'nun Kraliçesi, zenginliğin refahın şehri olarak gösteriliyordu. Hem Amanos Dağı'nın eteğinde hem de Habib-i Neccar Dağı'nın eteğinde bu güzel refah ve kardeşliğin şehrini yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Haberler Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman açıkladı: İki dağın eteğine yeni şehir!
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