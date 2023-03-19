Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman açıkladı: İki dağın eteğine yeni şehir!

YENİ HATAY NEREYE İNŞA EDİLECEK?

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın nereye inşa edileceğini açıkldı. Şehrin bileşenleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile 3 toplantı yaptıklarını dile getiren Yayman prensipte bir karar aldıkarını dile getirerek, "1-Jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yer. 2-Fay hattının olmadığı yer. 3-Şehrin bileşenlerinin ortak olarak yeni bir şehir. Şehir iki aks üzerine inşa edilecek. Bir tanesi arkamızda gördüğümüze Habib-i Neccar Dağı. Bu dağ antik metinlerde kutsal bir dağ olarak gösterilir ve o dağın eteğinde yer alan dağ mahallesinde bir tane binanın dahi camı kırılmadı. İkincisi ise tam karşıda olan Amanos Dağları'nın eteklerinde yapacağız." dedi.