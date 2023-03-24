Sağlık Bakanlığı temizlikçi alımı sonuçları İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınavı ne zaman, ayın kaçında?

Bakanlığımız merkez teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan temizlik hizmetleri meslek alanında istihdam edilmek üzere 12 (oniki) sürekli işçi kadrosu için yapılacak olan ve 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen sözlü sınav 24 Mart 2023 tarihinde "T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mahallesi 6001. Cadde No: 9 - 06800 Çankaya/ANKARA" adresinde yapılacaktır.