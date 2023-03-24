Sağlık Bakanlığı temizlikçi alımı sonuçları İSİM LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınavı ne zaman, ayın kaçında?

Sağlık Bakanlığı temizlik personeli sözlü mülakat sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işçi alımı mülakat sınavları Ankara'da gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı temizlik personeli mülakat sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK İŞÇİSİ MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işçi alımı mülakat sınavları 24 Mart 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;