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    • Haberler
    • 18.03.2023 14:27
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    • 18.03.2023 14:33
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    Sen misin reklam vermeyen? Foncu Merdan Yanardağ açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'e aleni tehdit

    4 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda mutabık kalması üzerine masayı dağıtan Meral Akşener, kirli pazarlıkların ardından yeniden koalisyona geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu'na olan soğuk tavrını sürdüren Akşener, İYİ Parti için hazırlanan afişlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte çekilen fotoğrafını tercih etti. İYİ Parti, bu süreçte reklamlarda da CHP tarafından fonlanan medyayı tercih etmedi. TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni foncu Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin kendilerine reklam vermemesi üzerine Akşener'i sert sözlerle hedef aldı.

    Foncu Merdan açtı ağzını yumdu gözünü!

    CHP tarafından fonlanan TELE 1 televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin TELE1'e seçim reklamını vermediğini açıkladı.

    Yanardağ, "İYİ Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur" diyerek reklam vermeyen Akşener'e tehditler savurdu.

    'KUMAR MASASI'NA DÖNDÜ
    6'lı koalisyonda aylardan bu yana adaylık için bir arpa boyu yol gidilmezken geçtiğimiz haftalarda yapılan adaylık görüşmesinden kaos çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkaran İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya süren Akşener, 'Kumar masası' diyerek masadan kalktı. Daha sonra ise sebebi anlaşılamayan bir şekilde masaya geri dönen Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mecburen evet demek zorunda bırakıldığı iddia edildi.

    ASIK SURATLI MERAL
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği akşamda kameralar karşısına geçen 6 parti liderinin arasında yer alan Meral Akşener'in o anlardaki yüz ifadesi her şeyi anlatır nitelikteydi.

        KILIÇDAROĞLU'NA YER YOK
        İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih Yazacağız" yazılı afişler astı. Afişte 6'lı Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bulunmaması dikkat çekti.

        MERDAN TEHDİTLER SAVURDU
        İYİ Parti, birçok TV'de yayınlanan seçim reklamını CHP yandaşı TELE1'e vermedi. Reklamın kendilerine verilmediğini öğrenen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu.

        İRTİFA KAYBETMEYE BAŞLADI
        Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yanardağ; TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor.

            Mesaj şu; "Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık"! Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil. Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı.

            "ELBETTE BİR YANITI OLUR"
            İyi Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur."

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            Haberler Haberler Sen misin reklam vermeyen? Foncu Merdan Yanardağ açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'e aleni tehdit
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