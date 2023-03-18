Sen misin reklam vermeyen? Foncu Merdan Yanardağ açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'e aleni tehdit

CHP tarafından fonlanan TELE 1 televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin TELE1'e seçim reklamını vermediğini açıkladı.
Yanardağ, "İYİ Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur" diyerek reklam vermeyen Akşener'e tehditler savurdu.
'KUMAR MASASI'NA DÖNDÜ
6'lı koalisyonda aylardan bu yana adaylık için bir arpa boyu yol gidilmezken geçtiğimiz haftalarda yapılan adaylık görüşmesinden kaos çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkaran İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya süren Akşener, 'Kumar masası' diyerek masadan kalktı. Daha sonra ise sebebi anlaşılamayan bir şekilde masaya geri dönen Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mecburen evet demek zorunda bırakıldığı iddia edildi.
ASIK SURATLI MERAL
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği akşamda kameralar karşısına geçen 6 parti liderinin arasında yer alan Meral Akşener'in o anlardaki yüz ifadesi her şeyi anlatır nitelikteydi.