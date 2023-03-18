Son dakika: Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Depremin yaralarını Çanakkale ruhu ile sarabiliriz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz.

108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale bizim için sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında bize ilham veren güç kaynağıdır.

Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTAN MESAJI

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.