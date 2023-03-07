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    • 07.03.2023 21:09
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    • 07.03.2023 21:19
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    Merdan Yanardağ'dan "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak" itirafı! Dün hakaretler savurduğu Akşener'i bugün övdü

    6'lı koalisyondaki binbir kaos ve çekişmenin gölgesinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP liderinin adaylığını değerlendiren TELE 1'in 'mangır' lakaplı Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye’nin sorunları devam edecek" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ı ve AK Parti'yi 'dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük' sözleriyle tanımlayan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet olmayacak

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantı sonrası adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır" ifadelerini kullandı.



    Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Bilindiği üzere Akşener, 'noter, kumar' masası deyip ayrıldığı ittifaka 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri dönmüştü. İYİ Parti liderinin akşam yemeği yemeden alanı terk ettiği konuşulurken bu durum alınan karardan memnun olmadığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı mangır Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.

    "KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TÜRKİYE CENNET FALAN OLMAYACAK"
    Yanardağ, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye'nin sorunları devam edecek" ifadelerini kullandı.

    AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal bir şekilde hedef alan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak." dedi.



        CHP fondaşı Merdan Yanardağ'ın gündeminde 'kumar, noter' masası deyip masayı terk eden, sonrasında 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartıyla koasliyona geri dönen Meral Akşener de vardı. Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu.

        Öte yandan Yanardağ, Akşener'in 'Yavaş-İmamoğlu' şartına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir." ifadelerini kullanmıştı.



        "AKŞENER DÖNMESE BARAJ ALTINDA KALACAKTI"
        Yanardağ'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ise şöyle:

        "Çok sert eleştirmiştik Meral Akşener ve İYİ Parti'yi, fazla yüklendiniz dediler evet yaptık. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Eğer milletin tepkisini harekete geçirememiş olsaydık o masa çoktan dağılmıştı. Akşener dönmekle iyi yaptı, buna karşı çıkmıyoruz. Bizi eleştirenler büyük cehalet içerisinde.

        Millet buna bir tepki gösterdi. Eşyayı ismiyle çağırmak, olayı doğrularıyla yansıtmak gazetecilik görevidir. Biz hiçbir partiye mensup değiliz. Meral Akşener ve İYİ Parti milletin tepkisi, partideki çözülme, partisinin baraj altında kalma ihtimaline karşı geri döndü. Biz gerçeklerden yanayız.



        AK PARTİ İKTİDARINI HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLER
        Büyük bir krizi aştı Türkiye. Çok uzun süredir umut krizi içerisindeyiz. Kötülük sıradanlaştı, örgütlendi ve iktidara taşındı. Hoyratlık, bilgisizlik, rüküşlük revaçta oldu. Küfür ve hakaret temel hitap biçimi haline geldi.

        Ülke ortak değerlerini kaybediyor. 128 milyar dolar nerede diyorsunuz ezan susmaz diyor 164 kez imar affı çıkardınız 8'i AK Parti döneminde deprem için önlem almadınız diyor sen tekbiri hedef aldın diyorlar. Böyle bir ülke haline geldik.

        YİNE DÜN ÜZERİNDEN NEFRET KUSTU!
        Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye'nin sorunları devam edecek ama Türkiye normallerine dönecek. Kültür, edebiyat, spor tartışacağız yine sorunlarımız olacak ama Türkiye yakın ve vahim dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak.

        Dün geceye kadar Türkiye'nin cumhuriyetçi geleneği, CHP çizgisi bir daha geri dönüşü olmamak üzere kırılmak istendi. Dün gece bu önlendi."

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