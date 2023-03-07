Merdan Yanardağ'dan "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak" itirafı! Dün hakaretler savurduğu Akşener'i bugün övdü

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantı sonrası adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu, "Yunus Emre bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden ilham alarak bütün renkleri aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır" ifadelerini kullandı.
Adaylık duyurusunun yapıldığı sırada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüz ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Bilindiği üzere Akşener, 'noter, kumar' masası deyip ayrıldığı ittifaka 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartı ile geri dönmüştü. İYİ Parti liderinin akşam yemeği yemeden alanı terk ettiği konuşulurken bu durum alınan karardan memnun olmadığı yorumlarını da beraberinde getirdi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı mangır Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.
"KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TÜRKİYE CENNET FALAN OLMAYACAK"
Yanardağ, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye'nin sorunları devam edecek" ifadelerini kullandı.
AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal bir şekilde hedef alan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak." dedi.