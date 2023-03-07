Merdan Yanardağ'dan "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak" itirafı! Dün hakaretler savurduğu Akşener'i bugün övdü





CHP fondaşı Merdan Yanardağ'ın gündeminde 'kumar, noter' masası deyip masayı terk eden, sonrasında 'Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş' şartıyla koasliyona geri dönen Meral Akşener de vardı. Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu.

Öte yandan Yanardağ, Akşener'in 'Yavaş-İmamoğlu' şartına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Beşli Çete operasyonu sürüyor.. Kulislerde M. Yavaş ve E. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına getirilmesi konuşuluyor. Büyük hata olur. Bu, daha baştan Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlamak, ikisi sayesinde seçilmiş bir kişi görüntüsünü vermek ve kuşatmak demektir." ifadelerini kullanmıştı.