Krizler tarihinden bir demet! Sadece koalisyonlar değil liderler de sürekli değişti

Türkiye'nin çıkmazlarla dolu koalisyonlar tarihinde çok sayıda unutulmaz kriz ânı bulunuyor. Bunların en dikkat çeken örneklerinden biri de 1991 seçimlerinde yaşandı.
Seçimin ardından kurulan DYP-SHP koalisyonunda, parti liderlerinin sürekli değişmesiyle istikrarsız bir yönetim ortaya çıktı. DYP'nin koalisyon ortağı SHP/CHP liderinin üçüncü kez değişmesi koalisyonun da sonunu getirdi.
PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI HÜKÜMETLER
Türkiye'de parlamenter sistemin yürürlükte olduğu zamanlar yaşanan krizlerinin başında koalisyon anlaşmazlıkları geliyordu. Türkiye'deki koalisyon dönemlerinin çıkmaz sokaklarının başında ise kurulamayan, kurulsa bile pamuk ipliğine bağlı duruşuyla kolayca yıkılabilen hükümetler geldi.
Kurulabilen hükümetler ise zaman zaman lider krizleri yaşadı. Koalisyon ortağı partilerin kısa aralıklarla değişen liderleri de iktidarın istikrarlı bir şekilde kurulmasının önündeki engel oldu.
Türkiye, bir dönem başbakan Tansu Çiller'in koalisyon ortağı partinin liderlerinin değişmesi sonucu kısa zamanda 3 ayrı isimle çalışmasına şahittik etti. Sonuçta bu durum, koalisyonun dağılmasıyla sonuçlandı.
FARKLI LİDERLERLE İSTİKRARSIZ YÖNETİM
1991 seçimleri sonrasında Doğru Yol Partisi lideri Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde, sosyal demokrat Halkçı Parti lideri Erdal İnönü Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Ancak ilerleyen süreçte Demirel'in köşke çıkmasıyla yerine Tansu Çiller başbakan oldu, yeni bir hükümet kurdu.