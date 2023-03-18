Krizler tarihinden bir demet! Sadece koalisyonlar değil liderler de sürekli değişti

HÜKÜMET 25 GÜN SÜRDÜ

Çiller, Cumhurbaşkanı Demirel tarafından yeniden hükümet kurmakla görevlendirilince yeniden koalisyon görüşmelerine girişti ancak hiçbir parti ile anlaşma sağlayamadı ve bunun üzerine bir azınlık hükümeti kurdu.

Çiller başbakan olduktan sonra dönemin gazetelerine yansıyan bilgilere göre, Demirel'e yakın isimlere karşı bir tasfiye başlatması DYP içinde bir çözülmeye neden oldu.