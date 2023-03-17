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    • Haberler
    • 17.03.2023 08:46
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    • 17.03.2023 08:46
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    AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? 2023 Açık Lise sınav tarihleri!

    AÖL 2. dönem sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Aralık ayında 1. dönem sınavları tamamlanmıştı. Şimdi gözler 2. dönem sınavlarına çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? 2023 Açık Lise sınav tarihleri!

    AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? 2023 Açık Lise sınav tarihleri!

    Açık Lise sınav tarihleri, açıktan lise eğitimi alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, güncel takvime ulaşmaya çalışıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? İşte detaylar...

    Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı her yıl toplam üç sınav düzenliyor. Sınavlarda öğrenciler mezuniyet için gerekli kredileri ve diğer şartları sağlamaya çaba gösteriyor. Açık Lise sınavlarında ders geçme notu 35 olarak belirlenirken sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında doğru yanıtları etkilemiyor. Adayların doğru yanıtladıkları her puanın karşılığı 5(beş) olarak belirlenmiştir.

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.

    Bakanlık tarafından organize edilen sınavlar her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde organize ediliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları Mart ayında düzenlenmişti.

    Ancak bu dönem Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB'in açıkladığı takvime göre kayıt işlemleri 2 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

    Sınavlar ise bu sebeple Nisan ayı sonrasında düzenlenecek. Henüz sınav günü ve nasıl yapılacağı açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

        AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-20 Mart tarihinde online olarak düzenlendi.

        Sınavların online yapılması durumunda AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilere her dersten 20 soru ve 25 dakika sınav süresi verilecek.

        Ders geçme notu alt sınırı 35 olurken öğrencilerin her doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı beştir.

        Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları puan hesaplamasında etkilemez.

        AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI

        Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

        Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

        Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

        Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.

        Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler.

        Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur.
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        Haberler Haberler AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? 2023 Açık Lise sınav tarihleri!
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