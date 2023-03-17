AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? 2023 Açık Lise sınav tarihleri!

Açık Lise sınav tarihleri, açıktan lise eğitimi alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, güncel takvime ulaşmaya çalışıyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak? İşte detaylar...
Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı her yıl toplam üç sınav düzenliyor. Sınavlarda öğrenciler mezuniyet için gerekli kredileri ve diğer şartları sağlamaya çaba gösteriyor. Açık Lise sınavlarında ders geçme notu 35 olarak belirlenirken sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında doğru yanıtları etkilemiyor. Adayların doğru yanıtladıkları her puanın karşılığı 5(beş) olarak belirlenmiştir.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav uygulama takvimi henüz belli olmadı.
Bakanlık tarafından organize edilen sınavlar her yıl aşağı yukarı benzer tarihlerde organize ediliyor. Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları Mart ayında düzenlenmişti.
Ancak bu dönem Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB'in açıkladığı takvime göre kayıt işlemleri 2 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.
Sınavlar ise bu sebeple Nisan ayı sonrasında düzenlenecek. Henüz sınav günü ve nasıl yapılacağı açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.