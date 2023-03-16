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    • Haberler
    • 16.03.2023 07:20
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    • 16.03.2023 20:26
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    Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplandı! Başkan Erdoğan'dan 'gardaş'lara teşekkür: İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Başkan Erdoğan "En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan zirvede Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması da imzalandı. Başkan Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul merkezli Türk Yatırım Fonu kuruluyor

    Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı. Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

    Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin kapanış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    "İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK AFETLERİNDEN BİRİ"
    "49 bini aşkın insanımızı deprem felaketinde yitirdik. Deprem bölgesindeki şehirlerimiz sel felaketine maruz kaldı. Depremde ve sellerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Uzmanlar Kahramanmaraş merkezli depremleri insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerden biri olarak tanımlıyor.

    Türkiye geniş bir alanda yıkıma sebep olan bu deprem fırtınasına ağır kış şartlarının yaşandığı dönemde yakalanmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen haberi alır almaz devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Bakanlıklarımız, AFAD, sivil toplum kuruluşlarımızla hasılı böylesi bir felakette ihtiyaç duyulacak kim varsa topyekûn seferber olduk.

    35 bini aşkın personel yardım ve destek ekipleriyle beraber 272 bin kamu görevlimiz depremzedelerimize yardım için koşmuştur. Sivil toplumu ve gönüllü vatandaşlarımızı eklediğimizde bu rakam yaklaşık yarım milyona ulaşıyor. 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri bize destek verdiler.

    Türk Devleti Teşkilatı ülkeleri yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor. Kardeşlerimiz gerek ayni, gerek nakdi yardımlarla milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla gayret gösterdiler. Bölgede kurdukları sahra hastaneleriyle yaralarımızın sarılmasına destek verdiler. Zor günlerimizde yanımızda yer alan teşkilatımızın dost ve kardeş halklarına cani gönülden teşekkür ediyorum.

    "650 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"
    Deprem ilk anlarından itibaren başlattığımız seferberliği şehirlerimizin yeniden inşa ve ihyası sürecinde sürdürüyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için her türlü gayreti gösteriyoruz.

    Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten illerimizde temelleri attık. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesinde tamamının konut ihtiyacını çözecek güvenli yapıyı inşa etmektir. Toplamda TOKİ vasıtasıyla 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

    "KONTEYNERLER GÜZEL VE VASIFLI"
    Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedemizi bu alanlara taşıyacağız. Katar'dan gönderilen konteynerler, yaklaşık 3 bin kadarı gelmiş bulunuyor. Bu ay sonuna kadar belki biraz sarkabilir verdikleri söz 10 bin. Bu konteynerleri Samandağı'nda olanları bizzat gördüm. Gerçekten kaliteli, güzel, vasıflı konteynerler.

    Son 20 yılda yaşanan doğal afetten sonra nasıl hiçbir insanımızı aç, açıkta bırakmadıysak depremzedelerimizi de mağdur etmeyeceğiz. Dost ve kardeş ülkelerimizin destekleriyle inşallah şehirlerimizi eski görkemine kavuşturacağız.

    Sel felaketinin yarattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacağız, zararları tazmin edeceğiz. Bu felaketlerin sebep olduğu kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacakları günlere kavuşturmadan bize durmak haramdır.

    "İŞBİRLİĞİNİ İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"
    Depremden sonrasında ülkemize yönelik yardım faaliyetleri, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi bugünkü toplantımızın ana gündem maddesiydi. Afetler ve etkileriyle mücadele konularında teşkilatımızın bünyesinde atılabilecek adımları öncelikli olarak ele aldık.

    Aramızdaki işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasının tesisini kararlaştırdık. Ortak gündemimizde yer alan diğer meselelerinin yanı sıra bölgesel meselelere dair fikir teatisine bulunduk. Türk Dünyasında ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliğimizi gözden geçirdik. Türk Yatırım Fonu sayesinde KOBİ, altyapı projeleri, tarım ve turizm alandaki yatırımlar, yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır.

    Türk Yatırım Fonu'nun Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı çerçevesinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır.

    Toplantıda teşkilatımızın bünyesinde bölgesel ulaştırma, tedarik zincirlerinin geliştirilmesine matuf anlaşma ve kararların süratle uygulanmasının önemini vurguladık. Orta koridorun geliştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Enerji güvenliğinin sağlanması için mevcut ve potansiyel işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduk.

    "TEŞKİLAT OLARAK DİRENCİMİZİ ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"
    Üye ve gözlemci devletler olarak teşkilatımızın güçlenmesinin, coğrafyamızın güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağladığı konusunda hemfikiriz. Aile meclisimizin faaliyet alanlarının çeşitlenmesi, teşkilatın uluslararası görünürlüğünü giderek artıyor. Asıl mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında direncimizi artırmamızın gerektiğini de biliyoruz.

    Toplantımızda teşkilat sekretaryamızın beşeri, idari ve mali yapısını güçlendirilmek için atılabilecek adımları istişare ettik. Bir sonraki dönem başkanı Kazakistan'da Türkistan şehrinde bu sene sonunda düzenlenecek zirvemizin hazırlıklarını ele aldık.

    "DÜNYA BİRÇOK İSTİKRARSIZLIKLA BOĞUŞUYOR"
    Dün ve bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Türkmenistan Halk Maslahat Başkanı, Macaristan Başbakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Liderler olarak imzaladığımız zirve bildirisiyle farklı alanda işbirliğimizi güçlendirme irademizi açıkça ortaya koyduk.

    Dünya siyasetinde öne çıkan ülkeler ve birlikler, sağlıktan finansa, güvenlikten yabancı düşmanlığına, düzensiz göçten siyasi ve sosyal istikrarsızlıklara kadar pek çok sorunla boğuşuyor. İnsanlığın karşılaştığı yeni meydan okumalara adil çözümler üretemeyen uluslararası sistem sürekli yeni krizlere sebep oluyor.

    "MUAZZAM POTANSİYELİMİZ ETKİ ALANIMIZIN BÜYÜKLÜĞÜNE İŞARET EDİYOR"
    Hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte Türk devletleri teşkilatı yeni ses, nefes ve sinerji merkezi haline gelmektedir.

    Adriyatik'ten Asya'ya uzanan geniş coğrafyada çok geniş bir işbirliği imkanına sahibiz. Tarihi gelişmelerin Türk dünyasının önünü açtığı fırsat pencerelerini doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Siyasi dayanışmadan enerji ve ulaştırmanın başını çektiği ekonomik işbirliğinde, her alanda kazanca dönüştürecek kapasitemiz var.

    Bağımsızlıkların üzerinden geçen nispeten kısa sürede kardeş ülkelerimizin yakaladığı başarıları ortak geleceğimiz adına çok önemli buluyorum. Bu muazzam potansiyel teşkilatımızın etki alanının büyüklüğüne işaret ediyor. Her zirveyle bu etkinin kapsam ve temelini daha da güçlendiriyoruz.

    Bu kara günümüzde yanımızda olan her bir kardeşimize minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizin altını tekrar çizmek istiyorum."

    Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplandı

    TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteği somutlaştırdıklarını belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

    Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın dün hayatını kaybeden annesi Fahriye Yıldırım'a Allah'tan rahmet, Yıldırım'a ve kederli ailesine sabır ve baş sağlığı diledi.

    Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından bugün, "Afet Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temalı olağanüstü zirve vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, "Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

    Bu toplantının başarılı şekilde icra edilmesi için gayretlerini esirgemeyen Dönem Başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, teşkilatın gözlemci üyesi KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Erdoğan, bugün liderleri misafir eden Ankara'nın, 31 yıl önce Türk Dili Konuşan Ülkeler Birinci Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını, teşkilatın ilk tohumlarının bu vesileyle atıldığını hatırlattı.

    "TÜRK DÜNYASININ TEK YÜREK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞ OLACAĞIZ"
    Bugünkü zirveyle, Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Ülkemizin güneyindeki 11 şehir, 6 Şubat günü şiddeti ve yıkıcılığı itibarıyla dünyada eşine az rastlanır bir tabii afetle sarsıldı. Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken, 49 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, 115 binden fazlası yaralandı. Kendi insanlarımızla birlikte, depremde vefat eden Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülke vatandaşı kardeşlerimiz için de burada baş sağlığı diliyorum."

    Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarını bitirdiklerini, enkaz kaldırma faaliyetlerini yürütürken ve geçici barınma bölgeleri kurarken süratle kalıcı konutların inşasına da başladıklarını aktardı.

    Erdoğan, "Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle inşallah deprem bölgemizi çok kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

        "MİLLETİMİZ, DESTEĞİNİZİ UNUTMAYACAKTIR"
        Türkiye, deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken, aynı bölgede bir de sel afetinin yaşandığını anımsatan Erdoğan, eşine rastlanmamış bir yağışın yol açtığı sellerde, Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini, yerleşim yerlerinde ciddi hasar oluştuğunu belirtti.

        Başkan Erdoğan, bu ölçekteki afetler karşısında, eldeki imkanların yetersiz kaldığını kaydederek, şunları söyledi:

        "Biz de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine, uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası, yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. 'Acılar paylaşıldıkça azalır' anlayışıyla en zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleriniz, birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Kurduğunuz sahra hastaneleriyle, yaralılarımızın tedavisine yardım ettiniz. Gönderdiğiniz ata yadigarımız çadırlar, vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Birleşmiş Milletler 16 Şubat'ta Türkiye için acil yardım çağrısı yayınladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç tarafından 20 Mart'ta Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecek. Bu uluslararası yardım faaliyetlerine de destek vereceğinizden şüphe duymuyorum."

        Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı işbirliğinin artırılması gerektiğine işaret eden Erdoğan, bu kapsamda, teşkilatın bünyesinde bu yönde bazı adımlar attıklarını, aralık ayında İçişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

        "BÖLGE İÇİ TİCARET TEŞVİK EDİLECEK"
        Teşkilatın, sivil koruma mekanizması kurulmasıyla afet süreçlerini daha etkin planlama ve uygulama kabiliyetine kavuşacağını belirten Erdoğan, "Bildiri taslağımıza da yansıtıldığı üzere, Türkistan'da düzenleyeceğimiz müteakip zirvemize kadar mekanizmanın tesisine ilişkin anlaşmanın imzalanması yönünde gereken talimatları vereceğinize inanıyorum." dedi.

        Başkan Erdoğan, 2021 yılındaki İstanbul Zirvesi'nde mutabık kalınan "akıllı şehirler ve yeşil teknolojiler" kapsamında, dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Semerkant Zirvesi'nde ticaretimizi ve ekonomik bütünleşmemizi artıracak önemli adımlar attık. Kuruluş anlaşması bugün imzalanacak Türk Yatırım Fonu'nun oluşturulması, bu adımların başında geliyor. Fon sayesinde, KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacak. Tüm bu alanlarda firmalarımızın finansmana erişimi kolaylaşacak, bölge içi ticaret de teşvik edilecektir. Bu süreçteki kıymetli destekleriniz ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Semerkant Zirvesi'nde ticaret ve ulaştırmanın geliştirilmesi için imzalanan belgelerin de hızla hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde tedariki ve enerji fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi, ekonomilerimiz için büyük önem arz ediyor."

        Bugüne kadar Hazar Havzası'nda, Türk dünyası ülkeleri ile petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında kapsamlı projeleri başarıyla hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının, 16 senedir Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan petrolünü dünya piyasalarına kesintisiz biçimde taşıdığını söyledi.

            Bel kemiğini TANAP'ın oluşturduğu Güney Gaz Koridoru sayesinde Türk devletlerinin, Avrupa'nın enerji güvenliğinde anahtar konuma geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak, bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında, enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyoruz. Doğu-Batı arasındaki ticarette ortak çabalarımızla hayata geçirdiğimiz Orta Koridor, artık güvenilir bir alternatif sunuyor. Önümüzdeki dönemde bu tür stratejik projelerin sayısı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

            "KKTC İLE AİLE MECLİSİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ"
            Başkan Erdoğan, bugünkü zirveyi "birliğimiz gücümüzdür" şiarıyla icra ettiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

            Ukrayna'daki savaşın bir an önce adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için diplomatik girişimlerinin başından beri sürdüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

            "Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile düzenli temas halindeyim. Aracılık ettiğimiz Karadeniz Tahıl Mutabakatı ve kapsamlı esir değişimi, tarafların ortak zeminde buluşabileceklerini göstermiştir. Tarafları müzakere masasına geri döndürme gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

            Erdoğan, Türk dünyası kuruluşları arasındaki eş güdüm ve işbirliğinin de her geçen gün geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dönem başkanlığını yürüten Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, sekreteryanın etkin ve uluslararası ilişkilerde ağırlığı olan bir yapıya dönüşmesi gerektiği görüşünü de paylaştı.

            HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU
            Bir sonraki dönem başkanı Kazakistan'ın "manevi başkent" Türkistan şehrinde düzenleyeceği zirve için de çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Yapacağımız tüm çalışmalarda Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi yol haritamız, 2022-2026 strateji belgesi ise rehberimiz olacaktır." dedi.

            Erdoğan, önümüzdeki günlerde idrak edilecek Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, Ramazan-ı Şerif'in ülkelere ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini diledi. Zirvenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

            Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde ebediyete uğurlanan 50 bine yakın vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diledi.

            TDT üye ve gözlemcilerinin Türkiye'deki yardım faaliyetlerine ilişkin video gösteriminin sunulduğu zirvede, deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.


            BAŞKAN ERDOĞAN, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

                Tokayev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.

                Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

                Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

                BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV, ALİYEV VE CAPAROV İLE GÖRÜŞTÜ
                Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

                    Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

                    Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

                    Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gündemindeki konular değerlendirildi.

                    ANA GÜNDEM: TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ATILACAK ORTAK ADIMLAR
                    Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Beştepe'de gerçekleşecek.

                    Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.

                    Türkiye'de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar ile Türk coğrafyasını ilgilendiren konular toplantının gündeminde olacak.

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