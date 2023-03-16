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    • 16.03.2023 17:30
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    16 Mart 2023 FENERBAHÇE SEVİLLA maçı EXXEN TV 1TL kesintisiz, 4K, donmadan, FULL HD, şifresiz, CANLI İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Ramon Sanchez Pizjuan'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşa çıkıyor. UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Sevilla’yı konuk edecek. Maçı heyecanla bekleyenler ise EXXEN tek maç satın alma ve EXXEN bedava izle hakkında araştırmalar hızlandı. EXXEN tarafından yapılan 7 gün 1 TL kampanyası ise oldukça araştırılıyor. Peki, EXXEN bedava nasıl izlenir? EXXEN tek maç satın alma nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EXXEN Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle!

    Fenerbahçe Sevilla maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında İspanya La Liga temsilcisi Sevilla ile kozlarını paylaşacak Jorge Jesus liderliğinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli temsilcimiz, rövanş maçında galibiyet peşine düşecek.

    EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

    Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

    EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

    Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları Exxen üzerinden yayınlanıyor. Exxenspor üyelik paketleri 2023 yılında 102,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

    Exxen'de sezonluk ve aylık paket satın alma seçeneği bulunuyor. Ancak tek maçlık paket alınmıyor.

    Exxen Aylık reklamlı paket 129.90 TL'den satılıyor.

    Reklamsız aylık paket ise 149.90 TL'den kullanıcıları bekliyor.

    Sezonluk reklamlı paket ise 6 ay taksitle 102,90 TL'den satılıyor.

        FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

        Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Sevilla maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

        FENERBAHÇE-SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER:

        Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi

        Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri

        Lincoln Henrique şoku!

        Son dönemde teknik direktör Jorge Jesus'un en çok güvendiği isimlerden biri olan Lincoln Henrique, sakatlandı! Bu sezon 35 maçta 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın, sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz."

        'Rehabilitasyon süreci...'

        2002 Dünya Futbol Şampiyonası'nda 3. olan Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe ve çeşitli Süper Lig kulüplerinde görev yapan Uzman Dr. Cengiz Dinç, Lincoln'ün zor bir operasyon geçireceğini belirtti. Dinç, "Diz ön çapraz bağlarındaki yırtık bir futbolcu için önemli bir sakatlıktır. Operasyon sonrası en az 6 ay sahalardan uzak kalır. Buna göre Lincoln sezonu kapattı. Operasyon sonrası kendisini rehabilitasyon ve fizik tedavi dönemi bekliyor. Çünkü bu bağlar dizlerin öne arkaya hareketini sağlayan önemli bağlar" dedi.

            Düdük Michael Oliver'da

            Avrupa Ligi son 16 turu rövanş haftasında en kritik maçlardan biri Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanacak. UEFA da yaptığı hakem atamasıyla bir anlamda bunu doğruladı. Zorlu karşılaşmada, İngiltere'nin önde gelen hakemlerinden Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise vatandaşları Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Fenerbahçe, İngiliz hakemin yönettiği tek maçta, 21 Şubat 2019'da Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit'e 3-1 mağlup olmuştu. Türk takımları ise Oliver'ın düdük çaldığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

            Oosterwolde siftah yapcak

            Sarı-Lacivertliler'de Jayden Oosterwolde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez formayı giyecek.

            Avrupa kupalarındaki 254. sınavı

            Fenerbahçe ile Sevilla, Avrupa kupalarında daha önce 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşti. Sarı Lacivertliler, ev sahibi ekiplerin 3-2'lik galibiyetleri ile tamamlanan 2 maç sonucu penaltı atışları ile çeyrek finale yükselmişti. Sevilla maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 254. sınavına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 253 karşılaşmada 94 galibiyet, 55 beraberlik, 104 mağlubiyet alırken; 325 gol atıp, 367 gol yedi. Avrupa Ligi'nde 136. maçını oynayacak Kanarya, 135 karşılaşmada 59 galibiyet, 33 beraberlik, 43 mağlubiyet yaşarken; attığı 190 gole karşın kalesinde 171 gol gördü.

            Jorge Jesus: Söyleyecek sözümüz var

            Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde, "Turu geçmek için gol atmaları gerektiğine dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "2- 0'lık dezavantajlı bir skorumuz var. Bu turnuvada çok iyi bir takım. 6 kere kazandılar. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli olacak. Bizler hala inanıyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz, üst seviye olduğunu biliyoruz ama hala söyleyecek sözümüz var. İlk maç, ilk 45 dakika düşündüğüm gibi geçti. Taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. Pozisyonları değerlendiremedik. Sevilla gibi başarılı takıma karşı oynayınca fatura ağır oluyor. Turu geçebilmemiz için gol atmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Maç içinde şansa ihtiyacımız olacaktır ama şans için çok çalışmanız ve peşinden gitmeniz gerekiyor" dedi.

            Jorge Sampaoli: Avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız

            Maçlara zayıf bir tempoda başladıklarına dikkat çeken Jorge Sampaoli, "Rakibin bize yapmış olduğu baskıya tahammül etmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi: "Rakibin güç kaybetmesiyle biz atağa geçiyoruz. Oyuna yapmış olduğum müdahalelerle de takımı canlı tutmaya çalışıyorum. İyi bir sonuç elde ettik ilk maçta. Bunu korumaya çalışacağız. Ama avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız. Onlar da baskılı oynama yapısına sahipler. Sahanın içinde olan her şey çok önemli. Baskıya dayanmak zor aynı zamanda takımın da baskılı oynamasını sağlamalıyız. Atmosfer onların lehine gibi görünse de bu desteğe baskılı oyunumuzla cevap vermeye çalışacağız."

            Diego Rossi: İşimizi yapacağız

            Jorge Jesus ile basın toplantısına katılan Diego Rossi, şunları söyledi: "Maçta goller atmak bizim açımızdan önemli olacak. İlk maçta aldığımız sonuçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Kritik maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz de neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşimizi yapacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık."

            Alex Telles: Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum

            Galatasaray'da futbol oynadığı için Ülker Stadı'nda oluşacak atmosferin kendisini etkileyeceğini düşünmediğini belirten Alex Telles, "Gerçekten güçlü bir ortamda oynayacağız. Buradaki herkes canla başla oynuyor ve henüz kesin bir şey yok. Çok deneyimli oyucuları var. Biz de maça sarılacağız. Bu zor atmosfer ve seyirci karşısında birinci maçta aldığımız sonucu korumaya çalışacağız. Galatasaray'da 2 sene top oynadım. Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Türkiye'ye geleceğim için mutluyum, orada arkadaşlarım var" yorumunu yaptı.

            Namağlup Son 16'ya

            Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk müsabakada rakibine 2-0 mağlup olan Sarı Lacivertli takım, Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele eden Fenerbahçe, grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamlayıp, son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.

                Sevilla ile 4. randevu

                Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.
                Kanarya, bu sezon bu eşleşmenin ilk maçında ise 2-0'lık yenilgi aldı.

                Avrupa Ligi'nde 136. karşılaşma

                Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü. Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 136. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

                Düdük Michael Oliver'da

                Ülker Stadı'nda 20.45'te oynanacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Andrew Madley görev olacak. Maçta VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da David Coote oturacak.

                FENERBAHÇE MAÇ TAKVİMİ

                16 Mart 2023 Fenerbahçe Sevilla

                19 Mart 2023 Alanyaspor Fenerbahçe

                26 Mart 2023 Fenerbahçe Beşiktaş

                2 Nisan 2023 Fatih Karagümrük Fenerbahçe
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                Haberler Spor 16 Mart 2023 FENERBAHÇE SEVİLLA maçı EXXEN TV 1TL kesintisiz, 4K, donmadan, FULL HD, şifresiz, CANLI İZLE!
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