16 Mart 2023 FENERBAHÇE SEVİLLA maçı EXXEN TV 1TL kesintisiz, 4K, donmadan, FULL HD, şifresiz, CANLI İZLE!

Avrupa kupalarındaki 254. sınavı

Fenerbahçe ile Sevilla, Avrupa kupalarında daha önce 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşti. Sarı Lacivertliler, ev sahibi ekiplerin 3-2'lik galibiyetleri ile tamamlanan 2 maç sonucu penaltı atışları ile çeyrek finale yükselmişti. Sevilla maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 254. sınavına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 253 karşılaşmada 94 galibiyet, 55 beraberlik, 104 mağlubiyet alırken; 325 gol atıp, 367 gol yedi. Avrupa Ligi'nde 136. maçını oynayacak Kanarya, 135 karşılaşmada 59 galibiyet, 33 beraberlik, 43 mağlubiyet yaşarken; attığı 190 gole karşın kalesinde 171 gol gördü.

Jorge Jesus: Söyleyecek sözümüz var

Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde, "Turu geçmek için gol atmaları gerektiğine dikkat çeken Portekizli çalıştırıcı, "2- 0'lık dezavantajlı bir skorumuz var. Bu turnuvada çok iyi bir takım. 6 kere kazandılar. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli olacak. Bizler hala inanıyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz, üst seviye olduğunu biliyoruz ama hala söyleyecek sözümüz var. İlk maç, ilk 45 dakika düşündüğüm gibi geçti. Taktiksel olarak iyi ve güçlü görüntü sergiledik. Pozisyonları değerlendiremedik. Sevilla gibi başarılı takıma karşı oynayınca fatura ağır oluyor. Turu geçebilmemiz için gol atmak gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Maç içinde şansa ihtiyacımız olacaktır ama şans için çok çalışmanız ve peşinden gitmeniz gerekiyor" dedi.

Jorge Sampaoli: Avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız

Maçlara zayıf bir tempoda başladıklarına dikkat çeken Jorge Sampaoli, "Rakibin bize yapmış olduğu baskıya tahammül etmemiz gerekiyor" dedi ve ekledi: "Rakibin güç kaybetmesiyle biz atağa geçiyoruz. Oyuna yapmış olduğum müdahalelerle de takımı canlı tutmaya çalışıyorum. İyi bir sonuç elde ettik ilk maçta. Bunu korumaya çalışacağız. Ama avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız. Onlar da baskılı oynama yapısına sahipler. Sahanın içinde olan her şey çok önemli. Baskıya dayanmak zor aynı zamanda takımın da baskılı oynamasını sağlamalıyız. Atmosfer onların lehine gibi görünse de bu desteğe baskılı oyunumuzla cevap vermeye çalışacağız."

Diego Rossi: İşimizi yapacağız

Jorge Jesus ile basın toplantısına katılan Diego Rossi, şunları söyledi: "Maçta goller atmak bizim açımızdan önemli olacak. İlk maçta aldığımız sonuçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Kritik maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz de neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşimizi yapacağız. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık."