Asrın felaketi depremler sonrası tutuklananların sayısı 218'e yükseldi | Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların sorumlularından tek tek hesap soruluyor.
FEN İŞLERİ SORUMLUSU MURAT GÖKSEL DALKILIÇ TUTUKLANDI | VİDEO İZLE
YIKILAN BİNANIN FEN İŞLERİ SORUMLUSU TUTUKLANDI
Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, İstanbul'da tutuklandı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç'ın, hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan uçağına bindiğini belirledi.