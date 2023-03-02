Asrın felaketi depremler sonrası tutuklananların sayısı 218'e yükseldi | Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç tutuklandı

TUTUKLANANLARIN SAYISI 218'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 218'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 869 zanlının sorumluluğu saptandı.