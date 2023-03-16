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    Bolu'da deprem son dakika! 16 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

    Son dakika haberi! Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi. Peki, 16 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ ve AFAD son depremler listesi!

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bolu’da deprem son dakika!

    Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar, sokağa çıktı.

    AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bolu merkezde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

    Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

        BOLU VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI
        Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

        Bolu merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

        İstanbul'da hissedilen deprem öğlen saatlerinde meydana geldi. Sarsıntı Düzce ve Ankara'da da hissedildi.

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