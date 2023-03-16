Bolu'da deprem son dakika! 16 Mart Düzce, Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? KANDİLLİ AFAD son depremler listesi!

BOLU VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "İlimizde saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şu ana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.