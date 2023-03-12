ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA! 12 Mart Eskişehir'de elektrik ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi saatleri!

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.