ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA! 12 Mart Eskişehir'de elektrik ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi saatleri!

Eskişehir'de elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Bu kapsamda son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 12 Mart Eskişehir'de elektrik ne zaman gelecek? OEDAŞ elektrik kesintisi saatleri!
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şu yazılı açıklama yapıldı;
"Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 12.03.2023 - 10:00 - 12.03.2023-16:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - 75.YIL (SULTANDERE) : 4.CADDE (Küçük Org. Sanayi) , 4.CADDE (Org. Sanayi) , NİKSAR SOKAK , ORTACA SOKAK , OSMANELİ SOKAK , PINARHİSAR SOKAK , PÜLÜMÜR SOKAK , SAFRANBOLU SOKAK , SANDIKLI SOKAK , SELAMİ VARDAR BULVAR , SELAMİ VARDAR BULVAR , ŞARKIŞLA SOKAK SEBZE MEYVE HALİ SOKAK,TAŞIYICILAR KOOP., BIRLIK TOP. YAPI KOOP.,OTO GALERİCİLER, YENİ HAL BİNALARI, ESTİM TOPTANCILAR SİTESİ Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.