HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar.

HÜDA PAR'a 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı.

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirtmişti.

AK PARTİ'DEN HÜDA PAR'A ÖNEMLİ ZİYARET

Geçtiğimiz gün ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında ziyaret etmişti.

AK PARTİ'DEN TEŞEKKÜR

HÜDA PAR'a, Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, "Biz bu süreci pazarlık, koalisyon görüşmesi, milletvekilliği ve liste pazarlıklarından daha ziyade Cumhur İttifakı'nın en başından itibaren geliştirdiği gibi ilkeler etrafında bütünleşme, fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırma olarak görüyoruz." demişti.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NDAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son yaşananlar gelişmeler çerçevesinde HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber'de soruları yanıtlıyor.

Bazıları HÜDA PAR'ın parti programını okumadan yorum yapılmakta.

Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz. Basit polemiklere girmek istemiyoruz.

HÜDA PAR 2012 yılında kuruldu. Kendi parti programımızda Kürt meselesine geniş yer verdik.

Kendi hedeflerine ulaşmak isteyenler HÜDA PAR'a saldırıyorlar.

11 yıldan beri siyaset içindeyiz. 2018'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledik. Referandumlarda evet oyu için çalıştık.

HÜDA PAR'IN OY ORANI NE?

HÜDA PAR'ın oy oranı onların iddia ettiği gibi değil. Kamuoyu araştırmalarının büyük bir kısmında HÜDA PAR'a karşı bir tavır var.

Anket şirketlerinin HÜDA PAR üzerinde karartması var.

Dengeleri bozduğumuz için bize, FETÖ ve PKK diliyle saldırıyorlar.

Biz Millet İttifakı içinde yer alan partilerle de görüştük. Dün bizimle görüşenler bugün başka şeyler söylüyorlar. Bu ittifaklar tutmayacak, amaçlarına ulaşamayacaklar.



Bize karşı bir saldırı olacağını biliyorduk ama bu kadar olacağına ihtimal vermiyorduk.

(FETÖ, PKK) Millet düşmanları bize saldırdıysa biz doğru yoldayız demektir.

FETÖ'nün komplolarına, PKK'nın doğrudan saldırısına uğradık. Bu örgütlerin iradeleri kendi ellerinde değil.

Türkiye'ye karşı küresel çapta bir oyun var. HÜDA Par bu oyunu bozmaktadır. Birilerinin oyunlarını bozduk.

Bölgemizin ikinci bir Endülüs olmasına izin vermeyeceğiz.

Israrla birileri HDP'yi Kütlerin temsilcisi olarak pazarlıyor.

Olay çok derin ve ciddidir. Büyük boyutları küresel çaptadır. ABD terör örgütü PKK'ya uçaklar dolusu silahlar gönderiyor

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