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    • Haberler
    • 14.03.2023 14:14
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    • 14.03.2023 14:14
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    102. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 102.dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 EGM sınav takvimi!

    102. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı çin geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 102. Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 102. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    102. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023?

    102. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı çin geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Peki, 102. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 102.dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

    102. ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

    Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.
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        Haberler Haberler 102. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 102.dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 EGM sınav takvimi!
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