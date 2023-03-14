102. ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? 102.dönem ÖGG sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2023 EGM sınav takvimi!

102. ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.