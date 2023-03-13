Son koalisyonu Sezer ve Ecevit arasındaki ‘Kara Çarşamba’ yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası: Türkiye 51 milyar dolar kaybetti

İstikrarsız koalisyonlar dönemi 1999 seçimlerinin ardından da Türkiye'nin yakasını bırakmaz. 18 Nisan seçimlerine, Devlet Bahçeli'nin MHP'sinin yükselişi, Baykal'ın CHP'sinin meclis dışında kalması damga vurur. Hükümeti kurma görevi yine Ecevit'e verilir. DSP, ANAP ve MHP ile Türk siyaset tarihinin son koalisyon hükümeti (ANASOL-M) kurulur.
KRİZLERLE DOLU SON KOALİSYON
Ecevit'in Başbakanlığındaki Hükümet, Süleyman Demirel'in görev süresinin sona ermesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterir.
330 milletvekilinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Sezer, halktan kopuk bir yönetim tarzı benimsemesi, hükümetle uyumsuzluğu ve Çankaya Köşkü'nde uyguladığı başörtüsü yasağı çok fazla eleştirilir. Büyük umutlar beslenen Ecevit'in Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözümler üretemez. MGK'da yaşanan tuhaf bir kriz, Türkiye tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizine dönüşür.