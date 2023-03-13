DASK'tan hafif hasarlı binalarla ilgili flaş açıklama: 72 saatte ödenecek!

DASK'a duyulan güvenin en temel unsurlarından birinin, sigortalılara tazminat ödemelerinin hızla sağlanması olduğunu vurgulayan Eren, "Bu sebeple bugüne kadar çalışmalarımızı her zaman ülkemizde meydana gelebilecek büyük bir depremi göz önüne alarak yaptık. Bu sayede yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri sonrasında süreçlerimizi kesintisiz yönettik ve hasar ödemelerimizi hızla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"HAFİF HASARLI KONUTLARIN TAZMİNAT ÖDEMESİNİ 72 SAATTE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Selva Eren, geçen hafta ağır ve orta hasarlı konutlar için "avans ödemesi" başlattıklarını anımsatarak, bugün itibarıyla da hafif hasarlı yapılar için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Eren, "Bugün itibarıyla tarafımıza gelen 362 bin 646 hasar ihbarının yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlar için yeni bir süreç başlatıyoruz. Konutunun az hasarlı olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunu, kimlik belgesini ve güncel tapu belgesini bizlere web sitemiz ve e-Devlet üzerinden ileten sigortalılarımızın, tazminat ödemelerini 72 saatte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.