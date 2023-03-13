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    • Haberler
    • 13.03.2023 10:47
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    • 13.03.2023 10:47
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    DASK'tan hafif hasarlı binalarla ilgili flaş açıklama: 72 saatte ödenecek!

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hafif hasar gören konutların ödemelerini 72 saat içinde yapmayı amaçlayan uygulama başlattı. DASK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 3 milyar 351 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DASK duyurdu: 72 saatte ödenecek!

    DASK'tan yapılan açıklamada, yeni uygulama sayesinde, e-Devlet üzerinden kolayca alınabilen belgeleri kurumun internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden yükleyen sigortalıların sadece 72 saatte tazminat ödemelerine kavuşabileceği bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Afet Sigortaları Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, yaşanan depremler sonrası ilk günden beri hızla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Türk Reasürans olarak, DASK'ın teknik işleticiliğini devraldıkları günden beri kurumu daha ileriye taşıyacak çalışmalar yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

    DASK'a duyulan güvenin en temel unsurlarından birinin, sigortalılara tazminat ödemelerinin hızla sağlanması olduğunu vurgulayan Eren, "Bu sebeple bugüne kadar çalışmalarımızı her zaman ülkemizde meydana gelebilecek büyük bir depremi göz önüne alarak yaptık. Bu sayede yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri sonrasında süreçlerimizi kesintisiz yönettik ve hasar ödemelerimizi hızla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

    "HAFİF HASARLI KONUTLARIN TAZMİNAT ÖDEMESİNİ 72 SAATTE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
    Selva Eren, geçen hafta ağır ve orta hasarlı konutlar için "avans ödemesi" başlattıklarını anımsatarak, bugün itibarıyla da hafif hasarlı yapılar için çalışma başlattıklarını bildirdi.

    Eren, "Bugün itibarıyla tarafımıza gelen 362 bin 646 hasar ihbarının yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlar için yeni bir süreç başlatıyoruz. Konutunun az hasarlı olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunu, kimlik belgesini ve güncel tapu belgesini bizlere web sitemiz ve e-Devlet üzerinden ileten sigortalılarımızın, tazminat ödemelerini 72 saatte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        "DEPREM SONRASI GÜNLÜK POLİÇE ÜRETİMİ YÜZDE 55 ARTTI"
        Yaşanan her acı tecrübe sonrası sigortalılık oranlarında artış yaşandığına dikkati çeken Eren, tüm vatandaşların Zorunlu Deprem Sigortası güvencesine sahip olması gerektiğini vurguladı.

        Deprem sonrası günlük poliçe üretiminin yüzde 55 arttığını bildiren Eren, şunları kaydetti:

        "Bir yandan da bu artış, bize olan güveni gösteriyor ve bu güvenden güç alıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza Zorunlu Deprem Sigortası ile konutlarını güvence altına almalarını, süresi dolan poliçelerini yenilemelerini ve eski tarifeden yapılmış poliçeleri zeyilname yaparak teminatlarını güncellemelerini hatırlatmak isterim. Ayrıca, poliçe yaptırırken eksik sigorta mağduriyeti yaşanmaması adına konuta ilişkin metrekare bilgilerinin doğru beyan edilmesi oldukça önemli bir konudur."

        Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 3 milyar 351 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

        DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

        Açıklamada, "Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362 bin 646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3 milyar 351 milyon TL'ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

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