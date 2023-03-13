Depremden geriye yürek yakan detay: "Oğlumu bulmak için 600 farklı cesede baktım"

İşi için Elazığ'dan Malatya'ya giden ve bir ev tutana kadar arkadaşında misafir olarak kalan Serap Gül ve oğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere burada yakalandı. Kaldıkları binanın çökmesi sonucu anne Gül enkazdan 9 saat sonra çıkartılırken oğlu Mustafa Eren Suvay'dan ise bu güne kadar hiçbir haber alınmadı. Acılı anne, oğlunun bir an önce bulunmasını istiyor.
"600 FARKLI CESEDE BAKTIM"
Elazığ'da yaşayan Serap Gül, işi için Malatya'ya taşınmaya karar verdi. Anne ve 16 yaşındaki oğlu Mustafa Eren Suvay, ev tutup taşınana kadar bir arkadaşında misafir olarak kalmaya başladı.
Kaldıkları bina Kahramanmaraş merkezli ilk depremde çöktü. Anne Gül, 9 saat sonra vatandaşlar tarafından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yaklaşık 1,5 gün sonra enkaz başına giden anne, oğlundan hiçbir iz bulamadı. Hastanelere, morglara, mezarlıklara bakan çaresiz anne, bir aydan fala süredir her yerde oğlunu arıyor. Oğlunu bulmak için 600 farklı cesede baktığını dile getiren acılı anne, oğlunun bir an önce bulunmasını istiyor.