Depremden geriye yürek yakan detay: "Oğlumu bulmak için 600 farklı cesede baktım"

"ÇOCUĞUMUN NE CESEDİNİ NE DİRİSİNİ BULABİLDİM"

Deprem anını anlatan Serap Gül, "Depremde arkadaşlarla beraber oturuyorduk. Çocuklar ayrı bir odada yatıyordu. Biz de bazanın dibinde oturuyorduk. Çökün demeye kalmadan saniyelik oldu. Bir arkadaşım beyin kanaması geçirdi, öbür arkadaşım ayakta yakalandı ve öldü. Ben yaralı çıktım. Bir buçuk gün sonra enkazın başına gittim. Enkaz kalkana kadar çocuğumun ne cesedini ne dirisini bulabildim. Elazığ'da oturuyordum, iş için Malatya'ya gittim. Oğlumu da alarak oraya arkadaşımın evinde kalmaya başladık. Ramazan ayı sonrası ev tutmayı planlıyorduk ama deprem olacağını düşünemedik'' diye söyledi.