Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.03.2023 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2023 10:40
    ABONE OL

    Serkan Ortaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? H1N1 virüsü nedir? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ?

    Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç hakkında acı haber geldi. 2019 yılından bu yana tedavi gören Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Peki, Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ? Serkan Ortaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? H1N1 virüsü nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Serdar Ortaç’ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ?

    Serdar Ortaç'ın kardeşi hakkında aramalar hız kazandı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Peki, Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ? Serkan Ortaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? H1N1 virüsü nedir? İşte merak edilenler!

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu:

    Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

    BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

    Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı. Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç bugün defnedilecek.

        "AZ DAHA KAYBEDİYORDUK"

        Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kardeşinin tedavisi ile ilgili hastalığının ilk başladığı 2019 yılında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

        Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998'de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012'de ise babam Mehmet Ortaç'ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım.

        Serkan şu an fizik tedavi görüyor. Bakışları düzeldi, bizi anlıyor. Ama hala bekliyoruz. İki evladı var. Allah onlara bağışladı. Annem ve ben perişanız. Serkan için tüm olanaklarımı seferber ettim. Ama inanır mısınız, hala çok üzgünüm.

        "SÜREKLİ AĞLIYORUM"

        Ortaç sözlerine şöyle devam etmişti; "Sürekli ağlıyorum. Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! 'Niye daha fazla yanında değildim?' diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor."

        H1N1 VİRÜSÜ NEDİR?

        H1N1, 2009-2010'da küresel bir pandemiye neden olan influenza A virüsünün bir alt tipidir. Domuz gribi olarak da adlandırılan bu virüsün ilk olarak domuzlardan çıktığı sanılıyordu.

        H1N1 NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELER?

        H1N1 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye yayılır. H1N1 enfeksiyonunun semptomları, diğer influenza suşlarınınkine benzer ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, yorgunluk ve baş ağrısını içerebilir.

        H1N1 salgını, birçok ülkenin virüsün yayılmasını sınırlamak için okulları ve diğer halka açık yerleri kapatma, etkinlikleri iptal etme ve sosyal mesafeyi teşvik etme gibi önlemler almasıyla sonuçlandı. Virüsün yayılmasını önlemek için aşılar da geliştirildi ve dağıtıldı.

        Pandemi yatışmış olsa da, H1N1 mevsimsel grip virüsü olarak dolaşmaya devam ettiği ve salgınlar meydana gelebildiği için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için aşı olmak ve iyi hijyen uygulamak gibi önlemlerin alınması önemlidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Depremzede öğrencilere maddi destek!
        Haberler Haberler Serkan Ortaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? H1N1 virüsü nedir? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ?
            SON DAKİKA