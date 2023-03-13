Serkan Ortaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? H1N1 virüsü nedir? Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ?

Serdar Ortaç'ın kardeşi hakkında aramalar hız kazandı. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Peki, Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ? Serkan Ortaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? H1N1 virüsü nedir? İşte merak edilenler!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu:
Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.
BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI
Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı. Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç bugün defnedilecek.