İzmir ve Manavgat'ta evlerine kavuşan vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: "Depremzede kardeşlerimiz merak etmesin söz verdiyse yapar"

İzmir'de 3 yıl önce 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki deprem ve 2 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketinde evlerini kaybedenler, şimdi yeni yapılan evlerinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.
'HUZURLA OTURUYORUZ'
Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir'de yaşanan depremin ardından yapılan konutlara yerleşen vatandaşlar şunları söyledi:
Hatice Baltrak (61): Konutlar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gününde teslim edildi. Evimiz sağlam huzurla oturuyoruz. Çok memnunum. Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelere 'Bize evler zamanında teslim edildi. Size de zamanında teslim edilecek. Güvenin' diyorum.
Meral Koyuncu: Binanın sağlam olması bize güven veriyor. Kahramanmaraş depreminde TOKİ konutlarının yıkılmadığını gördük. TOKİ konutlarında olduğum için daha da rahatladım.