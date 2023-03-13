İzmir ve Manavgat'ta evlerine kavuşan vatandaşlar Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: "Depremzede kardeşlerimiz merak etmesin söz verdiyse yapar"

Hatice Baltrak (61): Konutlar Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gününde teslim edildi. Evimiz sağlam huzurla oturuyoruz. Çok memnunum. Hatay ve Kahramanmaraş'tan gelen depremzedelere 'Bize evler zamanında teslim edildi. Size de zamanında teslim edilecek. Güvenin' diyorum.

Meral Koyuncu: Binanın sağlam olması bize güven veriyor. Kahramanmaraş depreminde TOKİ konutlarının yıkılmadığını gördük. TOKİ konutlarında olduğum için daha da rahatladım.