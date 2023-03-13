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    • Haberler
    • 13.03.2023 11:29
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    • 13.03.2023 11:29
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    Başkan Erdoğan CHP'li Özgür Özel'den aldığı tazminatı AFAD'a bağışladı!

    Son dakika haberi! CHP'li Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle açılan davada 20 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Özel'in yaptığı tazminat ödemesi Başkan Erdoğan tarafından AFAD'a bağışlandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Özel’den aldı depremzedelere bağışladı!

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle açılan davada 20 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Özel'in yaptığı tazminat ödemesi Başkan Erdoğan tarafından AFAD'a bağışlandı.

    ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU
    Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Grup Başkanvekili Özel aleyhine açtıkları manevi tazminat davasının Yargıtayca onanarak kesinleştiğini belirtti.

    Aydın, Özel'den manevi tazminat olarak tahsil edilen 20 bin 500 liranın Başkan Erdoğan tarafından depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlandığını bildirdi.

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