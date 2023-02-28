Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle asrın felaketini yaşadı. 11 ilde etkili olan depremler sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti.

AHaber CANLI YAYIN

Yaşanan felaket sonrası olası Marmara depremi akıllara geldi. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk merak edilen soruları cevaplıyor. Peki Büyük İstanbul depremi ne kadar yakın? 1509 İstanbul depremi bugüne dair hangi bilgileri veriyor?



10 BİNDEN FAZLA ARTÇI DEPREM NEYE İŞARET?

Artçılar, kuzeydoğuya ve kuzeye doğru stresin yüklendiğini zorlamaların ve kırılmaların olduğunu söylüyor. Bu çok normal çünkü hem kuzeye hem güney batıya bir hareket olmuştu. Hareketin ana sebebi buydu. Etrafındaki bazı fay segmentleri de zorlanıyor, çatlıyor ve kırılıyor. Ama bir tık daha bunun büyüklerini yani 6'lık, 7'lik depremleri burada beklemek durumundayız.



Bu çok büyük deprem olduğu için oturması biraz zaman alacak. Dolayısıyla buradaki artçılar çok yerdeki gibi 2'lik, 3'lük falan değil 5'lik, 4'lük, 6'lık artçılarda büyük gidiyor. Kırılmaya yakın olan yerler enerjisi zaten dolmuş yerler kırılıp orada yeni depremler üretecekler. Ama daha çok kuzeydoğu doğru gidiyor.



Bu büyükler bizi yanıltmasın daha bu tarafa giden küçükler, büyükler kuzeydoğuya doğru Erzincan'a doğru iyice yüklendiği ve kritik aşamaya gelmiş segmentlerin kırılabileceğini söyleyebiliriz.



Detaylar gelecek...