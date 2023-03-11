CHP’li Zeydan Karalar’ın işten çıkardığı babadan Özgür Özel'e tepki: Otizmli oğlumdan nasıl helallik alacaksınız?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın işten çıkardığı otizmli evlat sahibi Fethi Ahmet Tümtaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Seçimi kazandıktan sonra AK Parti ve MHP seçmeniyle helalleşeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon kanalında "Seçimi kazandıktan sonra AK Parti ve MHP seçmeniyle helalleşeceğiz" sözlerine 15 yıl hizmet verdiği Adana Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'li Başkan Zeydan Karalar tarafından ekmeğinden edilen Fethi Ahmet Tümtaş (44) tepki gösterdi.
1 otizmli 3 çocuk babası Tümtaş, "İşten çıkarıldıktan sonra eşim erken doğum yaptı yavrum günlerce kuvözde kaldı. Otizmli oğlum eğitiminden geri kaldı. Bunların hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bir de çıkmış utanmadan hellaleşeceğiz diyorsun. İnsan da biraz vicdan olmalı" dedi.
OTİZMLİ OĞLUMA RAĞMEN
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ekip çavuşu olarak 15 yıldır görev yapan ve 3 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş, CHP'li belediyenin 2019 yerel seçimlerinde göreve gelmesiyle birlikte işine son verildi.