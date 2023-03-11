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    • Haberler
    • 11.03.2023 09:43
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    • 11.03.2023 09:43
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    TOKİ Edirne kura sonuçları! 2023 TOKİ Edirne Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez, Süloğlu 2+1 kura sonuçları 1+1 2+1 isim listesi!

    Edirne TOKİ kura sonuçları hakkında yapılan araştırmalar sabah saatleriyle birlikte yükselişe geçti. Konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarına odaklandı. Binlerce kişinin merakla beklediği Edirne'nin Merkez, Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Süloğlu ilçelerinde yapılacak. Peki, TOKİ Edirne kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 TOKİ Edirne Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez, Süloğlu 2+1 kura sonuçları 1+1 2+1 isim listesi!

    takvim.com.tr
    TOKİ Edirne kura sonuçları! 2023 TOKİ Edirne Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez, Süloğlu 2+1 kura sonuçları 1+1 2+1 isim listesi!

    TOKİ Edirne kura sonuçlarını merak edenler sabah saatleriyle birlikte kura sonuçlarına odaklandı. 2023 TOKİ Edirne Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez, Süloğlu 2+1 kura sonuçları 1+1 2+1 isim listesini merak edenler arama motorlarına yöneldi. 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi bu doğrultuda araştırılıyor.

    TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI

    TOKİ kura sonuçları 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10:00'da başlıyor. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek çekiliş sonrası isim listesi yayınlanacak.

    TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

    MERKEZ HADIMAĞA: 120 konut
    KEŞAN YENİ MAHALLESİ: 293 konut
    UZUNKÖPRÜ MESÇİT MAHALLESİ: 106 konut
    İPSALA BAYRAMBEY MAHALLESİ: 60 konut
    ENEZ: 142 konut

        KEŞAN (YENİMUHACİR): 156 konut
        SÜLOĞLU: 120 konut
        UZUNKÖPRÜ (KIRCASALİH): 90 konut
        İPSALA (ESETÇE): 106 konut
        İPSALA (YENİKARPUZLU): 70 konut
        MERİÇ (SUBAŞI): 100 konut

        CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya TOKİ resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
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        Haberler Haberler TOKİ Edirne kura sonuçları! 2023 TOKİ Edirne Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez, Süloğlu 2+1 kura sonuçları 1+1 2+1 isim listesi!
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