TOKİ Edirne kura sonuçları! 2023 TOKİ Edirne Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez, Süloğlu 2+1 kura sonuçları 1+1 2+1 isim listesi!

TOKİ Edirne kura sonuçlarını merak edenler sabah saatleriyle birlikte kura sonuçlarına odaklandı. 2023 TOKİ Edirne Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez, Süloğlu 2+1 kura sonuçları 1+1 2+1 isim listesini merak edenler arama motorlarına yöneldi. 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi bu doğrultuda araştırılıyor.
TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI
TOKİ kura sonuçları 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10:00'da başlıyor. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek çekiliş sonrası isim listesi yayınlanacak.
HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
MERKEZ HADIMAĞA: 120 konut
KEŞAN YENİ MAHALLESİ: 293 konut
UZUNKÖPRÜ MESÇİT MAHALLESİ: 106 konut
İPSALA BAYRAMBEY MAHALLESİ: 60 konut
ENEZ: 142 konut