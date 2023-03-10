CHP'li fondaş medyanın "Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast" yalanı elinde patladı! CHP'li Özel yalana devam etti: 6'lı koalisyondan FETÖ taktikleri

6'lı koalisyondaki adaylık kavgası sonrası masadan kalkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "İmamoğlu ve Yavaş" şartıyla masaya geri dönmüş ve aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.
Adaylık çalışmaları kapsamında asrın çifte felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde siyasi yağmacılık hesapları yapan Kılıçdaroğlu'nun bu geceyi çadırda geçireceği bildirildi. İlk günlerde depremzedelerin acıları üzerinden siyasi koltuk hesapları yaparak hükümet ve Başkan Erdoğan'a karşı alçak iftira ve yalanlarla karalama kampanyası yapan Kılıçdaroğlu'nun çadırda kalmasıyla ilgili asılsız iddialarda CHP fondaşı medya tarafından servis edilmeye başlandı.
CHP'li fondaş medya Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayacağıyla ilgili seçimi korku iklimine dönüştürme çabasına girdi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Alaattin Aldemir'in Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast iddialarının peşine CHP'li Özgür Özel de düştü. Kendisine Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağıyla ilgili bilgi geldiğini iddia eden Alaattin Aldemir açılan soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı. Avukatıyla birlikte ifade veren Aldemir'in iddiaları asılsız çıktı. Seçimi korku iklimine sokmaya çalışan muhalif medyada dile getirilen iddiaların ilki Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında gerçekleştirildi. Programın konuğu olan Alaattin Aldemir, "Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum" iddiasında bulundu.
İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Son olarak Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları aldıklarını söyledi. Özel, "Bize de genel başkana da bu duyumlar geliyor. Ama bunlar boş mu çıkar" dedi.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Kılıçdaroğlu'na suikast iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. "Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum" diyen Alaattin Aldemir'in Ankara Emniyeti'nde bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesi alınan Aldemir'e "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak gerçekleşebilecek olası bir suikast eyleminin önüne geçmek ve bu hususta tedbir alabilmek amacıyla konu hakkında detaylı olarak bilgi vermenizin gerekliliği göz önünde bulundurularak, tam olarak kastınız nedir" sorusu yöneltildi.