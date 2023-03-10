Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa mı etti, neden? Yeni Adıyaman Valisi kim olacak? Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa mı etti, neden, yerine kim gelecek soruları son dakika haberinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa ettiğini duyurdu. Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi. Peki Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahmut Çuhadar neden istifa etti? Yeni Adıyaman Valisi kim olacak?
ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR İSTİFA MI ETTİ, NEDEN İSTİFA ETTİ?
Çuhadar, mesajında, "Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR?
1967 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Bafra ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini tamamladı.