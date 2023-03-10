Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa mı etti, neden? Yeni Adıyaman Valisi kim olacak? Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa mı etti, neden, yerine kim gelecek soruları son dakika haberinin ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa ettiğini duyurdu. Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü bildirdi. Peki Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mahmut Çuhadar neden istifa etti? Yeni Adıyaman Valisi kim olacak?