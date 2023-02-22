Devlet depremzedeler için seferber oldu dev şirketler başını kuma gömdü! Koç, Sabancı, Anadolu Grubu, Ciner, Alarko, Eczacıbaşı, Kıraça Holding ölü taklidi yaptı
Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan peş peşe depremlerin ardından bölgenin yaralarını sarabilmek için adeta seferber oldu. Devlet elini taşın altına koymaktan çekinmezken, "Tek Yürek Türkiye" kampanyası ile 115 milyar TL'den fazla yardım toplandı. Bu süreçte karlarını 4'e 5'e katlayan dev şirketler ise dişe dokunmayan hamlelerle kampanya sürecinde adeta başlarını kuma gömdü. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, dev şirketlerin bu süreçte pasif şekilde davranmasına tepki gösterirken; bu şirketlerin son 1 yıldaki karlarını ve deprem bölgesine yaptıkları yardım verilerini paylaştı.
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Tamam, 6 Şubat'tan bu yana birçoğu gıdadan akaryakıta, çadırdan battaniyeye kadar pek çok ayni yardımda bulundu. Ama 2022'de kâr rekorları kıran şirketlerin yardımları 'devede kulak' kaldı. 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının olduğu gün gördünüz.
Birçoğu ölü taklidi yaptı.
Halbuki, bakıyorsunuz 2022 bilançolarına... Hepsinin kârı arşa değmiş... Bugüne kadar bilanço açıklaması yapan borsadaki dev şirketlerin kârına bakalım. 2022'de 1 milyar liranın üzerinde kâr eden 40 şirket var. (Bir kısmı henüz açıklamadı) Açıklama yapanların kârı yarım trilyon liraya gelmiş durumda. 2021'de kârları 126.7 milyar iken, 2022'de 548.1 milyar liraya çıkmış. Artış yüzde 332.5. Yani enflasyonun beş katı... Peki ya yardımları?
KOÇ VE SABANCI'YA BAK!
Mesela Türkiye'nin iki büyüğü... Sabancı ve Koç... Koç Holding'in toplam deprem yardımları 2 milyar lira. Kârı ne kadar? 2022'de 70 milyar TL. Bir önceki yıla göre kâr artışı yüzde 359.5. Yani holding kârının yüzde 3'ü bile olmayan bir kaynağı depreme ayırdı. Keza Sabancı Holding... Onlar da gıda, hijyen, barınma, mobil tuvalet konusunda ilk günden harekete geçse de bölgeye nakdi yardım yapmaktan imtina etti. Sabancı Holding'in kârı açıklanmadı ama bankasının kârı belli. Akbank geçen yıl kârını 2021'e göre yüzde 395 artırdı. 60 milyar TL kâr elde etti. Deprem bölgesinde kalıcı çözümlerin hayata geçmesi için yaptığı destek 650 milyon TL. Kârının yüzde 1'i.
SES GELMEYEN DE ÇOK
Sadece Koç ve Sabancı da değil… Anadolu Holding, Doğan Holding, Akfen, Eczacıbaşı, Ciner Grubu, Kıraç Grup, Alarko'nun da onlardan pek farkı yok… Bu holdinglerin bir kısmı 2022 bilançosunu açıklamadı. O yüzden yardımlarıyla kârlarını mukayese etmek doğru olmaz. Ama 9 aylık bilançolarına baktığınızda, onların da kârı uçuyor.