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    • Haberler
    • 10.03.2023 14:03
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    • 10.03.2023 14:03
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    Değişmeyen manzara! Cerrahpaşa'da kentsel dönüşüm: Bu kez görev yerimiz değişecek diyerek itiraz ettiler

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından kentsel dönüşüme yönelik saldırıların neden olduğu yıkım acı şekilde tecrübe edildi. Muhalefet partileri ve TMMOB'un başını çektiği dernekler takoz olduğu dönüşüm projeleriyle, vatandaşın canına kast etti. İstanbul'da meydana gelecek olası 7 ve üzerindeki deprem için hükümet, kolları sıvayarak başta kamu kurumları olmak üzere dönüşümü hızlandırdı. Ancak yaşanan acılara karşın takoz muhalefeti, alışkanlıklarından vazgeçemiyor. Deprem riski bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kapatılan bölümleri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi hastane çalışanları, eylem yaptı.

    AJANSLAR
    Taksim Eğitim Hastanesi’nde protesto

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir bölümünün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağının duyurulması üzerine görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren hastane çalışanları eylem yaptı.

    CERRAHPAŞA TAŞINIYOR
    Depreme dayanıklı olmadığı için tahliye kararı boşaltılma kararı alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı bölümler farklı hastaneye taşınıyor.

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın taşınma süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

    Aydın, "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek.

    Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir" dedi.

    "BİZLERİ ENDİŞELENDİRMİŞTİR"
    Karar üzerine Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah eylem vardı. Hastanenin bazı çalışanların başka hastanelerde görevlendirileceği iddiası üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri protesto gösterisi düzenledi.

    SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcisi Muhsin Uysal, grup adına basın açıklaması yaptı.

        Uysal, "Hepinizin bildiği üzere depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bugüne kadar hiçbir önlem alınmayıp yaşadığımız deprem felaketiyle apar topar oldukça kaotik bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması hastanelerde çalışan bizleri oldukça endişelendirmiştir" dedi.

        "FİKRİMİZ ALINMADI"
        Uysal, "Bu planlamalar yapılırken ne hastanemizin fiziki koşulları ne de çalışan sayısı göz önünde bulundurulmayıp hastane yöneticilerimizin dahi fikri alınmamıştır. Biz hastane çalışanları daha bu fikre adapte olamamışken dün itibariyle bizlerin farklı hastanelerde görevlendirileceğimiz bilgisini öğrenmiş bulunmaktayız.

        Hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşa edilsin ama bütün bu yenilemeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri göz ardı edilmesin. Burada bulunan her birimizin evleri, çocuklarımızın okulları çalıştığımız hastanemize göre planlanmıştı" diye konuştu.

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        Haberler Haberler Değişmeyen manzara! Cerrahpaşa'da kentsel dönüşüm: Bu kez görev yerimiz değişecek diyerek itiraz ettiler
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