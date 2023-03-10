Değişmeyen manzara! Cerrahpaşa'da kentsel dönüşüm: Bu kez görev yerimiz değişecek diyerek itiraz ettiler

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bir bölümünün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağının duyurulması üzerine görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren hastane çalışanları eylem yaptı.
CERRAHPAŞA TAŞINIYOR
Depreme dayanıklı olmadığı için tahliye kararı boşaltılma kararı alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bazı bölümler farklı hastaneye taşınıyor.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın taşınma süreciyle ilgili açıklamada bulundu.
Aydın, "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek.
Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir" dedi.
"BİZLERİ ENDİŞELENDİRMİŞTİR"
Karar üzerine Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah eylem vardı. Hastanenin bazı çalışanların başka hastanelerde görevlendirileceği iddiası üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri protesto gösterisi düzenledi.
SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcisi Muhsin Uysal, grup adına basın açıklaması yaptı.