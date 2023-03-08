Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatay'da flaş açıklamalar! Şebeke suyu için uyarı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Taksim ile Samatya'daki İstanbul eğitim ve araştırma hastanelerinin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kullanımına açılacağını bildirdi. Koca, "Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır." ifadelerini kullandı.

ÇAPA VE CERRAHPAŞA NEREYE TAŞINACAK? | VİDEO İZLE

Depremin en fazla etkilediği illerden Hatay'da konuşan Bakan Fahrettin Koca, "Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması riskli." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "Salgın oluşturabilecek bilimsel veri söz konusu değil" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu analizlerin sebebi durum normalmiş gibi görünse de artçı depremlerin şebeke suyunu riskli hale getirmesidir. Şebeke suyu sadece temizlik gibi genel amaçlar gibi kullanılabilir. Bu gibi afetlerden sonra toplumlar ve devletler salgın riskine karşı tedbirli olmalıdır. Alınan tedbirlerle biz başarılı şekilde yürütüyoruz. On binlerce insan içinde sayılı ishal gibi vakalar enfeksiyon farkı olmayan durumlardır. Salgın oluşturabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil.

Deprem bölgesinde 122 bin sağlık personeli görevi başındadır. 26 sahra hastanesi bölgede faaliyet gösteriyor.

ÇAPA'DA İNŞAATLAR HIZLA BİTİRİLECEK

Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Hepimizin eklinde acil işler var, ülke genelinde harekete geçmiş durumdayız. İstanbul'da 2 üniversite hastanemizle ilgili de şu bilgileri paylaşmak isterim. Çapa'nın mevcut yerleşklesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi'nin kullanımına açılacaktır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antakya'daki bir özel hastanesiyle ilgili iddialar üzüntülerimizi bir kat daha artırmıştır. Gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz.