Enkaz altında kalan depremzedeyi arayıp dalga geçen şahısların cezası belli oldu

"KURTARMA ÇALIŞMALARININ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM ETTİĞİ SIRADA"

Bu konuşmayı yapan şüphelilerin Yunus Sarıdağ, Hayati Toprak Öztezcan ve 18 yaşından küçük M.B. olduğunun tespit edildiği anlatılan iddianamede, şüphelilerin suçu birbirinin üzerine attığı aktarıldı. Hesap sahibi olan şüpheli için adli kontrol uygulandığı, depremzedeye umut veren şüphelinin ise tutuklandığını aktaran savcılık, "Ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen deprem nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği sırada, sosyal medya platformları da aktif bir şekilde kullanıldı" dedi.

"YAPTIKLARI EYLEM TOPLUMSAL BİR TEPKİYE NEDEN OLDU"

Çirkin olaya ilişkin videonun sadece bir hesaptan paylaşılması nedeniyle 2.6 milyon kişi tarafından görüntülendiğini ve diğer hesaplardan da görüntülenme rakamları göz önüne alındığında çok geniş kitlelere ulaştığını belirten savcılık, "Ulaştığı kitlelerde derin yaralar açarak insanların manevi yönden olumsuz etkilenmelerine sebebiyet verdi. Yaptıkları eylem toplumsal bir tepkiye neden oldu" diyerek dikkat çeken tespitler yaptı.