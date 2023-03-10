Kocaeli'de göz göre göre ihmalkarlık! "Binanın yıkılması için depremin gelmesine gerek yok''

Kocaeli'de bir inşaat firmasının yaptığı binanın depreme dayanıklı olmadığı iddiası üzerine taşeron işçiler şikayette bulundu. 23 daireli 8 katlı yapılması planlanan inşaatta kirişlerinin betonla doldurulması gerekirken toprakla doldurulduğu ve frizlerin kolonlarla bağlantılı olmadığını iddia eden taşeron işçiler şikayette bulundu.

Durumu müteahhitlere bildirdiğini ancak geri dönüş alamadığını söyleyen işçiler binanın yapımını bıraktı. Ayrıca işçiler yanlış haritalandırmadan dolayı da binanın birinci katında kolonların kesilerek yerinin değiştirildiğini söyledi. 40 yıldır inşaat işiyle uğraşan ve binanın yapımında da kalfalık yapan Sadık Şengül, yapılan binanın dayanıksız olduğunu, yıkılması için depreme gerek olmadığını söyledi. Yapılan şikayetin ardından belediye inceleme başlattı.