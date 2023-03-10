Kocaeli'de göz göre göre ihmalkarlık! "Binanın yıkılması için depremin gelmesine gerek yok''

Kocaeli'de bir inşaat firmasının yaptığı binanın depreme dayanıklı olmadığı iddiası üzerine taşeron işçiler şikayette bulundu. 23 daireli 8 katlı yapılması planlanan inşaatta kirişlerinin betonla doldurulması gerekirken toprakla doldurulduğu ve frizlerin kolonlarla bağlantılı olmadığını iddia eden taşeron işçiler şikayette bulundu.
Durumu müteahhitlere bildirdiğini ancak geri dönüş alamadığını söyleyen işçiler binanın yapımını bıraktı. Ayrıca işçiler yanlış haritalandırmadan dolayı da binanın birinci katında kolonların kesilerek yerinin değiştirildiğini söyledi. 40 yıldır inşaat işiyle uğraşan ve binanın yapımında da kalfalık yapan Sadık Şengül, yapılan binanın dayanıksız olduğunu, yıkılması için depreme gerek olmadığını söyledi. Yapılan şikayetin ardından belediye inceleme başlattı.
"VİCDANEN RAHATSIZ OLDUM, GECELERİ UYUYAMADIM"
40 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını söyleyen Sadık Şengül, "İnşaat kalfasıyım. Kalıp, demir, duvar işleri yapıyorum. Sözleşmemizi yaptık ve işe başladık. İnşaatta bazı eksiklikler gördüm ve videolarını çektim. Bu videoları yetkililere gösterdim ancak umursamadılar. Yapı denetimin de fazla denetlemediğini fark ettim.
Defalarca uyardım ancak bizi küçültmek için inşaat sahibi, 'İşine son veririm, al tahtanı git, her şeye burnunu sokma' diyerek beni tehdit etti. İnsanların canı her şeyden daha önemli olduğunu düşündüğüm için vicdanen rahatsız oldum. Geceleri uyuyamaz oldum. Deprem binayı yıktıktan ve insanlar öldükten sonra müteahhidin cezalandırılması bir şeyi ifade etmiyor. Önceden eksiklikler görülüp müteahhit cezalandırılmalıdır" şeklinde konuştu.