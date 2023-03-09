Yunanistan'da tren faciası: Ölen makinistin Türkiye'de cezaevinde bulunan babası iade edilecek

Son dakika haberi.... Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakline yönelik talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.

ÜLKESİNE NAKİL İSTEDİ

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.