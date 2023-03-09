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    • Haberler
    • 09.03.2023 10:41
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    • 09.03.2023 11:30
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    Yunanistan'da tren faciası: Ölen makinistin Türkiye'de cezaevinde bulunan babası iade edilecek

    Son dakika haberi.... Yunanistan’da yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen makinist Nikos Nalmpantis’in Türkiye’de cezaevinde bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, Yunanistan’a iade edilecek.

    AJANSLAR
    Tren faciası! Yunan makinistin babası iade edilecek

    Son dakika haberi.... Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in, ülkesindeki bir cezaevine nakline yönelik talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.

    ÜLKESİNE NAKİL İSTEDİ
    Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.

    Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.

    Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.
        Devreye Amerika girdi
        Haberler Haberler Yunanistan'da tren faciası: Ölen makinistin Türkiye'de cezaevinde bulunan babası iade edilecek
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