Kaza Selanik ve Larissa şehirleri arasında bulunan Tempi bölgesinde meydana geldi. Bir yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı, karşı yönden gelen yük treni vagonlara çarptı.
16 ÖLÜ 85 YARALI
Kazanın ardından trenler alevler içinde kaldı, itfaiye ve ambulanslar bölgeye sevk edildi. 16 kişinin öldüğü kazada en az 85 kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
- Dünya
- 01.03.2023 05:32
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- Son Güncelleme:
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- 01.03.2023 05:32
Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yunanistan'da bir yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı, karşı yönden gelen yük treni vagonlara çarptı. Kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Kaza Selanik ve Larissa şehirleri arasında bulunan Tempi bölgesinde meydana geldi. Bir yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı, karşı yönden gelen yük treni vagonlara çarptı.