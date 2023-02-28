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    • Dünya
    • 01.03.2023 05:32
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    • 01.03.2023 05:32
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    Yunanistan'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Yunanistan'da bir yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı, karşı yönden gelen yük treni vagonlara çarptı. Kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

    Komşuda tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Kaza Selanik ve Larissa şehirleri arasında bulunan Tempi bölgesinde meydana geldi. Bir yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı, karşı yönden gelen yük treni vagonlara çarptı.

    16 ÖLÜ 85 YARALI
    Kazanın ardından trenler alevler içinde kaldı, itfaiye ve ambulanslar bölgeye sevk edildi. 16 kişinin öldüğü kazada en az 85 kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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