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    • Haberler
    • 09.03.2023 10:47
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    • 09.03.2023 10:49
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    Öğretmen ataması ne zaman 2023? Bu sene öğretmen ataması yapılmayacak mı? MEB atama branş dağılımı ve kontenjanlar!

    Öğretmen atamaları hakkında aramalar hız kazandı. Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Öğretmen ataması ne zaman 2023? Bu sene öğretmen ataması yapılmayacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Öğretmen ataması ne zaman 2023? Bu sene öğretmen ataması yapılmayacak mı? MEB atama branş dağılımı ve kontenjanlar!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalar geliyor. Peki,Öğretmen ataması ne zaman 2023? Bu sene öğretmen ataması yapılmayacak mı? MEB atama branş dağılımı ve kontenjanlar!

    ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

    BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI

    Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.

    2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.

        "ÖĞRETMEN ATAMALARI GERÇEKLEŞECEK"

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'de yapılan öğretmenlik ataması sonrası yaptığı açıklamada "Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak.

        Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler Öğretmen ataması ne zaman 2023? Bu sene öğretmen ataması yapılmayacak mı? MEB atama branş dağılımı ve kontenjanlar!
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