Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atamaları ile ilgili açıklamalar geliyor. Peki,Öğretmen ataması ne zaman 2023? Bu sene öğretmen ataması yapılmayacak mı? MEB atama branş dağılımı ve kontenjanlar!
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
BAKAN ÖZER'DEN 'ATAMA' AÇIKLAMASI
Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi.
2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.