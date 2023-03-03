Kurum, depremin 19. gününde her saat her dakika çalışmaları süratli şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini, önceki gün Adıyaman'da hem yeni yerleşim birimleri hem de konteyner kentlerin kurulumu için görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bugünkü toplantıda hem hasar tespit durumlarını hem de yeni Malatya, yeni Akçadağ, yeni Doğanşehir'e ilişkin kararları istişare ettiklerini bildiren Kurum, "Bilfiil yerinde, şehrin tüm bileşenleriyle, buradaki kanaat önderlerimizin talepleri neyse, demografik, kültürel yapı neyse hepsini içine alacak anlayışla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda inşallah yeni Malatya'yı yeni Doğanşehir'i, Akçadağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA 7 BİN PERSONEL KATILIYOR

Elazığ Sivrice merkezli depremde verilen sözlerin yerine getirildiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Elazığ, Malatya, Malatya'nın ilçeleri Kale, Pütürge ve Doğanyol'da sözlerimizi hızlı şekilde tutup depremzede kardeşlerimize verdik. Ama yerinde yaptık ama rezerv alanda yaptık, bir yıl geçmeden konutlarımızı etap etap kardeşlerimize teslim ettik. Aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın başkanımızın liderliğinde, talimatlarıyla şehirdeki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını içerecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim."