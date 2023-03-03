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    • 03.03.2023 13:40
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumMalatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk”

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalara ilişkin, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Kurum “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk”

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaştı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek" ifadelerine yer verdi.



    "MALATYA'DA SOSYAL KONUTLAR DA HIZLA YÜKSELİYOR"
    Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığı belirtildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmaların başladığı vurgulanarak, Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu aktarıldı.

    ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

    Paylaşımda bir yandan deprem konutları için çalışmaların başladığı belirtilirken, diğer taraftan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini ifade eden TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, "Malatya'daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz" dedi.

        11 İLDE 11 AYRI MASTER PLANLA ÇALIŞILIYOR
        Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği ifade edildi. Deprem bölgesinde yapılacak afet konutları, şehrin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak. Binalar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilecek. Yeni yapılacak konutlarda ise dükkanlar bina altlarında yer almayacak. Ayrıca, bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek.

        İLK KAZMA 24 ŞUBAT'TA VURULMUŞTU
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi.

        Kurum, 24 Şubat'ta sosyal medya hesabından Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

        "855 KONUTUMUZ İÇİN İLK KAZMAYI VURDUK"
        Paylaşımında bölgedeki çalışmalara yönelik videoya da yer veren Kurum, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı.

            "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Nurdağı ilçesindeki çalışmalar Bademli Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor.

            Zemin etüt çalışmaları tamamlanan alanda iş makineleriyle hafriyat işlemleri gerçekleştiriliyor.

            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde esnaf için geçici iş yerlerinin kurulacağını belirterek, "Yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz." dedi.

            Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

                Kurum, depremin 19. gününde her saat her dakika çalışmaları süratli şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini, önceki gün Adıyaman'da hem yeni yerleşim birimleri hem de konteyner kentlerin kurulumu için görüşmeler yaptıklarını anlattı.

                Bugünkü toplantıda hem hasar tespit durumlarını hem de yeni Malatya, yeni Akçadağ, yeni Doğanşehir'e ilişkin kararları istişare ettiklerini bildiren Kurum, "Bilfiil yerinde, şehrin tüm bileşenleriyle, buradaki kanaat önderlerimizin talepleri neyse, demografik, kültürel yapı neyse hepsini içine alacak anlayışla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu kapsamda inşallah yeni Malatya'yı yeni Doğanşehir'i, Akçadağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

                HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA 7 BİN PERSONEL KATILIYOR

                Elazığ Sivrice merkezli depremde verilen sözlerin yerine getirildiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

                "Elazığ, Malatya, Malatya'nın ilçeleri Kale, Pütürge ve Doğanyol'da sözlerimizi hızlı şekilde tutup depremzede kardeşlerimize verdik. Ama yerinde yaptık ama rezerv alanda yaptık, bir yıl geçmeden konutlarımızı etap etap kardeşlerimize teslim ettik. Aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın başkanımızın liderliğinde, talimatlarıyla şehirdeki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını içerecek anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine burada da konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim."

                Bakan Kurum, Malatya ve diğer illerdeki hasar tespit çalışmalarının eş zamanlı olarak 7 bin personelle yürütüldüğünü bildirerek, şöyle devam etti:

                "Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 bin binanın incelenmesi tamamlanmıştır. Malatya özelinde baktığımızda, hasar tespiti yüzde 80, hatta hasarın yoğun olarak yaşandığı il ve ilçe merkezindeki yerlerde yüzde 98 seviyesine gelmiştir. Bu kapsamda tüm Türkiye'de incelenen 1 milyon 316 bin binada, 534 bin bağımsız bölüm ve 173 bin binanın ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Malatya ilimizde ise 27 bin binada 82 bin bağımsız bölümün acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık. Bu bize şunu anlatıyor; 2 deprem yaşadık. İlk depremde Malatyalı kardeşlerimiz evlerini terk ettiler ve ikinci depreme birçok kardeşimiz dışarıda yakalandılar. Yıkımın fazla olması ancak vefatlarımızın hamdolsun az olmasının sebebi budur. Ancak Malatya'mızda da gerçekten ciddi yıkım söz konusudur."

                TİCARİ HAYATIN DEVAMLILIĞI SAĞLANACAK
                İlgili kurumlarla cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, amaçlarının ilk etapta rezerv alanlardan başlamak olduğunu dile getirdi.

                Bakan Kurum, şehrin merkezi için mastır planlar hazırladıklarını, şehrin demografik ve kültürel yapısını koruyacaklarını, esnaf, işçi ve şehrin ileri gelenlerinin talepleri doğrultusunda şehir merkezlerini şekillendireceklerini anlattı.

                855 kalıcı konutun inşası başladı!

                Burada gerekli imar düzenlemesini yine bu çerçevede gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımızın, esnafımızın mağdur olmaması adına, AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz. Belediyelerimizle şehrin yaşaması, esnafımızın ticari hayatını faaliyetlerini devam ettirebilmesi adına bu kararları almış bulunuyoruz. İnşallah çok kısa zamanda şehrin içindeki ticari hayatın devamlılığı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla da bu ticari ünitelerin yapımına da başlayacağız." ifadelerini kullandı.

                Bakan Kurum, ilk kazmayı bugün Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, sözleşmelerini imzaladıkları afet konutlarıyla yaptıklarını aktararak, depremzedelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

                    "43 BİN KONUTUMUZU BELİRLEDİĞİMİZ REZERV ALANLARDA YAPACAĞIZ"
                    Malatya'da ilk etapta 500 konutu Gelincik Tepesi'ndeki alana inşa edeceklerini ve inşaat sürecini hızlı şekilde gerçekleştirmeye başlayacaklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

                    "Malatya'da depremin yoğun olarak yaşandığı alanlardan başlıyoruz. Bu kapsamda Yeşilyurt İkizce güzel alan. Şehrin hem doğusunda hem batısında hem kuzeyinde, bütün alanlarındaki genişlemeyi şehrin 50 yılını planlayacak anlayışla yapıyoruz. Gelincik Tepesi daha önce afet konutları yaptığımız alandı. Buradaki alanlarımızı kullanacağız. Çamurlu ve yine Altay Kışlası'ndan daha önce çıkardığımız alanları kullanacağız ve 43 bin konutumuzu belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız. Daha sonrasında bitirdiğimiz mastır planla şehrin merkezinde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, altında dükkanların olmadığı, ticari aksların bulunduğu, şehrin yaşadığı, tarihi eserlerinin korunduğu, ihya edildiği ki onu da Kültür Bakanlığımız bütün şehirlerde eş zamanlı yürütüyor. Dolayısıyla yeni Malatya'yı en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz. Burada da yaklaşık 15 bin köy konutunun yapılması planlanmaktadır. Bu konutlarımızın da etap etap ihalelerini gerçekleştireceğiz. Hem köylerimizde hem ilçelerimizde hem şehirlerimizde ihya ve inşa faaliyetlerini sürdüreceğiz."
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                    Haberler Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk”
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