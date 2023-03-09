Depremzede kardeşler enkazdan sağ çıkarılan görme engelli babalarından haber alamıyor

O günden sonra babasından hiçbir şekilde haber alamadıklarını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Çeşitli hastanelere gittik ama kendisine ulaşamadık. Bizden DNA örneği aldılar ama hala bir sonuç çıkmadı. Babamızdan bugüne kadar herhangi bir haber alamamış olmamız bizi umutlandırıyor. Görme engelli olmasından dolayı kendi başına bir yere gitmesi mümkün değil. Bir ay geçti babamdan iyi bir haber bekliyoruz. Vefat etmişse de en azından cenazesine ulaşalım. Bir mezarı olsun, annemizin yanına defnedelim, son görevimizi yerine getirelim istiyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

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