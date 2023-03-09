Dünyanın en çok kullanılan platformlarından birisi olan TikTok'un çöktüğüne dair kullanıcılar bildirimde bulunuyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair diğer sosyal medya platformlarından açıklamda bulunuyor. Peki, TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? 9 Mart TikTok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!