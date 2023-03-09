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    • Haberler
    • 09.03.2023 13:25
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    • 09.03.2023 13:28
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    TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? 9 Mart TikTok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

    TMilyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? 9 Mart TikTok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

    takvim.com.tr
    TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

    Dünyanın en çok kullanılan platformlarından birisi olan TikTok'un çöktüğüne dair kullanıcılar bildirimde bulunuyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair diğer sosyal medya platformlarından açıklamda bulunuyor. Peki, TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? 9 Mart TikTok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!

    TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamada.

    TİKTOK DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Dünya genelinde TikTok'a erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan problemle ilgili olarak TikTok'tan henüz resmi açıklama gelmedi.
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        Haberler Haberler TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? 9 Mart TikTok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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