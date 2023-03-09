Dünyanın en çok kullanılan platformlarından birisi olan TikTok'un çöktüğüne dair kullanıcılar bildirimde bulunuyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair diğer sosyal medya platformlarından açıklamda bulunuyor. Peki, TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ? 9 Mart TikTok neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler!
TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
TikTok'ta çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamada.
TİKTOK DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?
Dünya genelinde TikTok'a erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan problemle ilgili olarak TikTok'tan henüz resmi açıklama gelmedi.