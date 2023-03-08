Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki enerji arzına ilişkin açıklama yaptı

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİNALARIN YÜZDE 96,7'SİNE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANMIŞTIR"

Deprem bölgesinde 1 milyon 821 bin 52 doğal gaz abonesi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar dışında deprem bölgesindeki binaların yüzde 96,7'sine doğal gaz arzı sağlanmıştır. Elektrik arzından farklı olarak, doğal gaz arzında ekiplerin binaları ve iç tesisatları tek tek kontrol etmesi gerekmektedir. Yapılan bu incelemeler sonrası herhangi bir sorun tespit edilmeyen dairelere doğal gaz verilmektedir. Ayrıca, yoğun hasarlı bölgelerin içinde bulunan hasarsız binalara doğal gaz arzına ilişkin çalışmalar enkaz kaldırma çalışmalarına paralel olarak devam etmektedir. Teknik olmayan sebeplerden ötürü elektrik ve/veya doğal gaz hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız elektrik için Alo 186'yı, doğal gaz için Alo 187'yi arayarak, gerekli kontroller sonrası elektrik ve doğal gaz hizmetinden faydalanabilirler." ifadelerine yer verildi.

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