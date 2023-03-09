İstanbul için kırmızı alarm: Yüzde 94'ten yüzde 30'a kadar düştü

İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kuraklıkla birlikte barajların doluluk oranları da gözle görülür şekilde düştü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nün doluluk oranı bugün yüzde 30.94 olarak ölçüldü. İSKİ'nin resmi sitesinde paylaştığı verilere göre Büyükçekmece Gölü'nün geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü.
Geçen yıla kıyaslı baraj gölünde yüzde 64'lük bir düşüş oldu. Bir kısmı tamamen kuruyan gölde, su gözle görülecek şekilde çekildi. Suyun çekilmesiyle gölün bazı noktalarında adacıklar oluştuğu görüldü.
Göl çekildikçe içine atılan plastik su şişelere, otomobil lastiği, ayakkabı, koltuk ve tekne parçaları görünmeye başladı. Gölde düşen su seviyesinin ardından, zamanla su altında kalan yapılarda ortaya çıktı.