İstanbul için kırmızı alarm: Yüzde 94'ten yüzde 30'a kadar düştü

"ÇOK AZ SU KALDI GİDİŞAT İYİ DEĞİL"

Göl kenarında balık tutan Muammer Yakışan, "Su çok çekilmiş, yani 5-6 metre gelen yerler şu anda 2-2.5 metre geliyor. Çok az su kaldı, gidişat iyi değil. Biz devamlı geliyoruz buraya balık tutuyoruz. Bizde küçük bot var onunla bazen göle açıldığımız zaman tam ortasında gidip ölçüyorduk. Öncelerinde 7-8 metre geliyordu şu an ise 2-2.5 metre su geliyor. İnşallah yağış olurda gölümüz dolar bizde rahatlarız" diye söyledi.