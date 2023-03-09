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    • Haberler
    • 09.03.2023 16:08
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    • 09.03.2023 16:09
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    Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı: "İki yıllık emeğimiz yerle bir oldu"

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Malatya’da fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki katlı milyonluk ev depremde kağıt gibi dağıldı. Ev sahibi iki yıllık emeklerinin yerle bir olduğunu ve diğer evininde harabeye döndüğünü ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Milyonluk ev depremde kağıt gibi dağıldı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki katlı milyonluk ev kağıt gibi dağıldı.



    KAĞIT GİBİ DAĞILDI
    Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Soner Menge'ye ait yapımı bu yıl tamamlanan iki katlı milyonluk ev ile taştan yapılan havuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kağıt gibi dağılarak kullanılmaz hale geldi.

    "EŞYALARIMIZ HER ŞEYİMİZ EMEKLERİMİZ YERLE BİR OLDU"
    Depreme ailesiyle birlikte yapımı yeni tamamlanan evinde yakalandıklarını aktaran Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe.

        Devreye Amerika girdi
        Haberler Haberler Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı: "İki yıllık emeğimiz yerle bir oldu"
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