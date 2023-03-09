Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı: "İki yıllık emeğimiz yerle bir oldu"

"EŞYALARIMIZ HER ŞEYİMİZ EMEKLERİMİZ YERLE BİR OLDU"

Depreme ailesiyle birlikte yapımı yeni tamamlanan evinde yakalandıklarını aktaran Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe.